31 Agosto 2023

Livorno, 31 agosto 2023 – Precampionato, la Pielle tiene testa all’ambiziosa Trapani Shark

La PIELLE LIVORNO tiene testa all’ambiziosa Trapani Shark (formazione di A2 che annovera giocatori del calibro di Marini, Imbrò e Mobio…), ma alla resa dei conti è costretta ad arrendersi per 70-91. Buonissimo l’impatto della squadra di coach Marco Cardani, di fronte ad almeno 700 spettatori accorsi sui gradoni del Pala Macchia per conoscere la nuova Pielle; primo quarto che va in archivio sul 23-26, con Ferraro e compagni capaci di rispondere colpo su colpo alle giocate dei siciliani. Il gap si allarga nella seconda frazione, quando la Caffè Toscano cala leggermente le percentuali mentre gli “squali” continuano a crivellare la retina. Il trend non cambia in avvio di ripresa, la Pielle prova a rientrare – con Chiarini, Diouf e Lo Biondo -, ma dall’altra parte gli uomini di Parente fanno valere tutta la loro fisicità. Ultimo quarto utile per ritoccare le statistiche, ma la sensazione è di una squadra, quella di Cardani, tremendamente combattiva e mai doma. Prossimo appuntamento domenica a Montecatini, sponda Herons, alle ore 18.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Trapani Shark: 70-91

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 6, Chiarini 14, Ferraro 15, Lo Biondo 7, Pagani 8, Laganà 2, Campori 5, Diouf 10, Manna 3, Simonetti, Dadomo, Baggiani. All. Cardani.

Parziali: 23-26, 39-54, 61-75, 70-91

