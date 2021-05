Home

Cronaca

Precari storici Intempo, USB incontra l’Autorità Portuale

Cronaca

31 Maggio 2021

Precari storici Intempo, USB incontra l’Autorità Portuale

Livorno 31 maggio 2021

Manifestazione lavoratori precari Intempo di fronte all’Autorità Portuale, Usb Livorno Sez. Porto:

“Questa mattina si è svolta una manifestazione di fronte all’Autorità di Sistema Portuale organizzata da USB.

Al centro della protesta la questione dei precari storici “Intempo”.

Lavoratori a contratto da circa 15 anni.

Contemporaneamente hanno manifestato anche i lavoratori stagiuonali della Porto2000 organizzati dal sindacato CGIL.

Lavoratori a cui va tutta la nostra solidarietà. Il problema del lavoro precario nel nostro porto è ormai diventato centrale e non più rimandabile.

Per quanto riguarda Intempo una delegazione è stata ricevuta dal segretario generale Provinciali.

Prossima settima avremo un incontro direttamente con il Presidente che questa mattina era assente.

L’Ente portuale ha confermato la volontà di intervenire affinchè questi lavoratori siano finalmente stabilizzati.

Un percorso simile è stato già portato avanti nel 2006 e proprio in questo periodo, a maggior ragione, l’esigenza di personale aggiuntivo da parte di ALP Srl (art 17) è aumentata.

Una conferma in più delle nostre ragioni.

In particolare non è possibile giutificare l’utilizzo di contratti precari per 15 anni e in ogni caso la stabilizzazione non è più rimandabile.

Nei prossimi giorni valuteremo se e come proseguire con le mobilitazioni.

Per il 14 giugno è previsto uno sciopero generale nei porti Italiani dopo l’ultimo incidente mortale nello scalo Salernitano”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin