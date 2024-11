Home

Precipita sugli scogli, lungo il viale Italia ricoverato in codice rosso

7 Novembre 2024

Livorno 8 novembre 2024 Precipita sugli scogli, lungo il viale Italia ricoverato in codice rosso

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre, un uomo di circa 50 anni è stato vittima di un grave incidente nei pressi del monumento al Marinaio, situato in viale Italia a Livorno. L’uomo, per ragioni ancora da chiarire, è caduto dalla spalletta finendo rovinosamente sugli scogli sottostanti.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato la centrale unica delle emergenze. In pochi minuti, i volontari della Svs, insieme al medico del 118, sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi. All’arrivo, l’uomo era privo di conoscenza e riportava un trauma cranico significativo.

Un vigile del fuoco fuori servizio, che si trovava casualmente in zona al momento dell’incidente, ha fornito un aiuto cruciale nelle operazioni di recupero. Grazie alla sua assistenza, i soccorritori sono riusciti a stabilizzare l’uomo e a trasportarlo sulla strada, da dove è stato portato d’urgenza al pronto soccorso.

In ospedale, l’uomo è stato immediatamente trasferito nella shock room per ricevere cure intensive. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma il codice rosso assegnato indica una situazione di emergenza e alta criticità.