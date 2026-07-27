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Cronaca

Predisposto il piano Sicurezza per Effetto Venezia

Cronaca

27 Luglio 2026

Predisposto il piano Sicurezza per Effetto Venezia

LIVORNO, 27 giugno 2026 Predisposto il piano Sicurezza per Effetto Venezia

In data odierna, il Questore della Provincia di Livorno Giusi Stellino, ha convocato il Tavolo Tecnico per definire e coordinare il dispositivo di sicurezza in vista della manifestazione “Effetto Venezia”, prevista dal 29 luglio al 2 agosto.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle diverse Forze di Polizia operanti sul territorio e esponenti della Fondazione Lem che ha organizzato l’evento. Durante l’incontro l’Ing. Davide Lombardi, per la fondazione Lem, ha illustrato il piano di sicurezza (previsto dalla circolare Gabrielli) con il connesso piano sanitario e la Polizia Locale ha comunicato i dettagli del piano traffico che coinvolgerà non solo il quartiere Venezia ma anche il centro cittadino. Sulla base di queste premesse sono state quindi pianificate e messe a punto dettagliate misure di sicurezza e antiterrorismo, strategiche per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

L’articolato piano è stato predisposto con l’obiettivo primario di tutelare l’ordine pubblico e consentire a cittadini, turisti e visitatori di vivere le serate della manifestazione in un clima di piena serenità e partecipazione.