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“Prefetto di Livorno a manifestazione Lega”, Fratoianni: “situazione imbarazzante caso in Parlamento”

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7 Luglio 2026

“Prefetto di Livorno a manifestazione Lega”, Fratoianni: “situazione imbarazzante caso in Parlamento”

Livorno 7 luglio 2026

Fratoianni (Avs), prefetto di Livorno a manifestazione Lega. Situazione imbarazzante, ora comprendiamo i suoi continui attacchi al comune di Livorno.

Il caso in Parlamento, Livorno ha bisogno di un prefetto garante di tutti i cittadini.

Un prefetto sorridente, quello di Livorno, a pochi passi da Salvini nel corso di una manifestazione pubblica della Lega a Firenze, nel corso della quale peraltro l’esponente del centrodestra ha attaccato duramente la sindaca del capoluogo toscano: è la fotografia che gira sui social da ore e che è stata pubblicata dai quotidiani locali.

Ora si comprendono i continui attacchi, critiche ed atti conseguenti del prefetto di Livorno nei confronti dell’amministrazione comunale della città labronica e del suo sindaco. Una vera e propria campagna ossessiva che dura da mesi e mesi e che è ormai al di là di ogni limite istituzionale, mai accaduta in nessuna altra città e che non ha mai visto un prefetto protagonista di polemiche con queste modalità e toni.

Una situazione imbarazzante su cui il ministero dell’interno e Palazzo Chigi dovranno intervenire.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs

Presenteremo – un’interrogazione parlamentare al governo per avere tutte le spiegazioni del caso (peraltro l’improbabile giustificazione adotta ‘ero lì perché dovevo avere un incontro istituzionale con il ministro’ suona sconcertante) e perché la città di Livorno – conclude il leader rossoverde – abbia al più presto un rappresentante dello Stato al di sopra di ogni parte politica.