Prefetto Dionisi: “La sicurezza urbana non può essere rinviata: servono scelte concrete e immediate”

7 Marzo 2026

Controlli straordinari interforze nei quartieri di Scopaia e La Leccia

Livorno, 07 marzo 2026 Prefetto Dionisi: “La sicurezza urbana non può essere rinviata: servono scelte concrete e immediate”

Nell’ambito delle attività definite nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il 17 febbraio scorso, dedicato alle criticità registrate nei quartieri Scopaia e La Leccia, la Prefettura ha disposto un rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze di polizia.

“Nel corso di quella riunione – si legge nella nota della Prefettura – furono inoltre formulate alcune specifiche richieste all’Amministrazione comunale, tra cui;

l’istituzione di un servizio della Polizia Locale nella fascia oraria 2:00–8:00,

la chiusura anticipata dei minimarket e degli esercizi di vicinato,

il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche nelle ore notturne

l’istituzione di controlli sulle emissioni sonore derivanti da comportamenti autonomi e non autorizzati, spesso riconducibili a schiamazzi e musica improvvisata nelle aree interessate dalla movida.

Come prima azione di rafforzamento dei controlli, nei giorni scorsi è stato svolto a Livorno un servizio straordinario interforze ad “alto impatto”, disposto con ordinanza del Questore e concentrato nei quartieri Scopaia e La Leccia,

con la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati controlli nel centro storico presso un esercizio commerciale aperto nelle ore notturne, dove la Polizia Locale ha contestato alcune irregolarità amministrative. Sono state inoltre identificate 31 persone e controllati 16 veicoli.

Ulteriori verifiche hanno riguardato un esercizio pubblico già destinatario di provvedimenti ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, con 24 avventori identificati.

I Vigili del Fuoco hanno riscontrato alcune criticità sotto il profilo della sicurezza, mentre l’Ispettorato del Lavoro ha avviato ulteriori verifiche amministrative.

L’attività si è poi concentrata nel quartiere La Leccia, dove sono stati identificati 40 giovani, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato un veicolo con 23 persone presenti nelle vicinanze del parco retrostante il centro commerciale.

DICHIARAZIONE DEL PREFETTO GIANCARLO DIONISI

“Operazioni come questa confermano la forte determinazione dello Stato nel presidiare il territorio e nel contrastare con decisione ogni situazione di illegalità, degrado o disturbo della convivenza civile.

La sicurezza, la tranquillità e il benessere della comunità rappresentano una priorità assoluta per la Prefettura e per tutte le Forze di polizia.

La sicurezza urbana non può essere rinviata: servono scelte concrete e immediate.

Per questo motivo continueremo con servizi interforze ad alto impatto ogni volta che sarà necessario ripristinare condizioni di ordine, legalità e rispetto delle regole nelle aree della città dove si registrano maggiori criticità.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le Forze di polizia, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro per la professionalità e l’impegno dimostrati nello svolgimento di questa importante operazione.”