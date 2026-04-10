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Cronaca

Prefettura, confronto sul comparto automotive: tutela del lavoro al centro

Cronaca

10 Aprile 2026

Prefettura, confronto sul comparto automotive: tutela del lavoro al centro

Livorno 10 aprile 2026 Prefettura, confronto sul comparto automotive: tutela del lavoro al centro

Si è tenuta in Prefettura una riunione dedicata alle criticità del comparto della logistica automotive nel porto di Livorno, in un momento particolarmente delicato per l’intero settore e per le ricadute sul piano occupazionale e produttivo del territorio.

Al tavolo di confronto hanno preso parte l’assessore Mirabelli per il Comune di Livorno, l’assessore Rossi per il Comune di Collesalvetti, le organizzazioni sindacali UIL, CISL e USB, oltre ai rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la necessità di affrontare le problematiche del comparto con una visione più ampia e strutturata, capace di coniugare la tutela del lavoro con il rilancio della competitività del sistema portuale livornese, strategico per l’economia locale e non solo.

Dal confronto, definito ampio e costruttivo, è scaturita la volontà condivisa di compiere un deciso salto di livello istituzionale attraverso l’attivazione di una cabina di regia regionale, con il coinvolgimento della Regione Toscana. Un organismo che dovrà rappresentare la sede principale di confronto, coordinamento e impulso, all’interno del quale potranno essere attivati, in base alle necessità, strumenti già operativi come l’unità di crisi.

Alla cabina di regia saranno chiamati a partecipare, oltre ai soggetti presenti alla riunione odierna, anche tutte le organizzazioni sindacali, Confindustria, le associazioni di categoria interessate e l’Autorità di Sistema Portuale, con l’obiettivo di costruire un quadro condiviso di interventi e strategie per il settore.

Nel corso della riunione è stata inoltre ribadita come priorità assoluta la piena tutela del lavoro esistente, sia sotto il profilo normativo che contrattuale, garantendo il rispetto delle regole, delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera della logistica automotive.

L’obiettivo indicato dalle istituzioni è quello di arrivare in tempi rapidi a soluzioni concrete che consentano, da una parte, di governare in modo più ordinato ed efficace il settore nell’area portuale livornese e, dall’altra, di creare le condizioni per un rilancio stabile e duraturo, capace di rafforzare il tessuto economico e i livelli occupazionali.

“Il mio impegno – ha dichiarato il Prefetto – è quello di fare in modo che questo percorso non lasci indietro nessuno, tutelando il lavoro esistente e le famiglie che da quel lavoro dipendono, attraverso un’azione istituzionale seria, concreta e condivisa”.

La Prefettura ha infine assicurato che continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo un ruolo di impulso e di raccordo istituzionale affinché il percorso avviato possa tradursi rapidamente in azioni concrete a beneficio del territorio.