Home

Cronaca

Prefettura, nominato il nuovo Capo di Gabinetto: è la dr.ssa Federica D’Alessandro

Cronaca

15 Dicembre 2025

Prefettura, nominato il nuovo Capo di Gabinetto: è la dr.ssa Federica D’Alessandro

Livorno 15 dicembre 2025 Prefettura, nominato il nuovo Capo di Gabinetto: è la dr.ssa Federica D’Alessandro

Nata a Palermo, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza con lode, Federica D’Alessandro ha svolto per dieci anni la professione forense, per poi entrare nell’Amministrazione dell’Interno come funzionaria altamente qualificata della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Novara.

Dallo scorso aprile, con la qualifica di viceprefetto aggiunto, ha assunto la dirigenza dell’area Tutela dei diritti civili, cittadinanza e Immigrazione della Prefettura di Livorno, unitamente all’incarico di Vicecapo di Gabinetto.

È Presidente supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Livorno.

«La nomina della dottoressa Federica D’Alessandro a capo di Gabinetto rappresenta un riconoscimento pienamente meritato.» Ha dichiarato il Prefetto, dr. Giancarlo Dionisi. «In pochi mesi, dal suo arrivo in Prefettura con l’incarico di Vicecapo di Gabinetto, ha saputo distinguersi per competenza, affidabilità e capacità di orientarsi con efficacia tra le molteplici e delicate attività del Gabinetto, svolgendo il proprio ruolo con professionalità, attenzione e straordinaria dedizione.

A queste qualità si affiancano un tratto umano non comune, una correttezza rigorosa e un garbo istituzionale che non sono affatto scontati e che costituiscono un valore aggiunto decisivo nella gestione dei rapporti con le istituzioni, con il mondo dell’associazionismo e con i cittadini.»