13 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024 Pregiudizi e omofobia, “Eternal Echoes” è l’inno al rispetto e alla libertà di amare di Manuel Aspidi

Manuel Aspidi, una delle voci più intense del panorama musicale italiano, torna con “Eternal Echoes”, un brano toccante e significativo che celebra l’amore in tutte le sue forme. Con parole delicate e cariche di emozione, Aspidi dà vita ad una canzone che travalica le barriere del pregiudizio e diventa un manifesto di libertà, rispetto e uguaglianza.

«L’amore non ha sesso, religione o colore», dichiara con fermezza l’artista toscano d’adozione statunitense, raccontando la sua esperienza personale. “Eternal Echoes” è nato in una notte d’estate, ispirato dalla sua storia d’amore con il compagno, un ragazzo che Aspidi descrive come il suo sostegno quotidiano, l’altra metà del suo cuore. «Insieme sosteniamo ogni passo dell’altro, come se ci conoscessimo da sempre» racconta, ricordando quel legame profondo che caratterizza le loro vite.

Ma in un mondo che dovrebbe essere evoluto e inclusivo, l’amore tra due persone dello stesso sesso è ancora bersaglio di critiche e minacce.

«Quando ho pubblicato una foto con il mio compagno, siamo stati travolti da insulti e persino minacce di morte» rivela Manuel, quasi incredulo di come un sentimento così puro e autentico possa ancora oggi generare odio e incomprensione.

Un’esperienza che lo ha spinto a riflettere ancora di più sull’importanza di parlare, di condividere e di lottare contro la discriminazione.

«Per fortuna – prosegue –, l’amore e il supporto ricevuti hanno superato di gran lunga le voci negative, ma è assurdo che nel 2024 certi pregiudizi esistano ancora.»

“Eternal Echoes” è quindi una risposta a quell’odio: un inno che invita alla riflessione e al cambiamento, soprattutto per i giovani che, come Manuel, si trovano ad affrontare il peso dell’omofobia.

«Ho le spalle larghe, ma per alcuni ragazzi più fragili non è così facile e poi accadono fatti che non vorremmo mai leggere», sottolinea il cantautore che ha scalato le classifiche internazionali, con la consapevolezza di quanto le parole possano ferire e condurre a tragiche conseguenze.

Il brano, con la sua melodia raffinata e avvolgente ed un testo meravigliosamente poetico, celebra la bellezza dell’amore in tutte le sue sfumature. Nonostante sia ispirato dall’esperienza personale dell’artista, “Eternal Echoes” parla di un amore universale, che trascende ogni limite o etichetta. È una canzone per chiunque creda nella forza dell’amore incondizionato. Le parole di Manuel toccano profondamente l’ascoltatore: «In every dream, in every sleep. We’ll search and find, a love so true, in a million lives, I’ll choose you» («In ogni sogno, in ogni sonno, cercherò e troverò, un amore così vero. In un milione di vite, ti sceglierei ancora»). È un messaggio di eternità, in cui due anime si incontrano e si ritrovano, vita dopo vita, sfidando il tempo e le avversità. “Eternal Echoes” tesse tra le note un amore che va oltre il presente, che risuona nelle vite passate e future, perché due anime unite brillano di luce eterna.

Questa narrazione tocca uno dei temi più importanti della nostra epoca: la necessità di accettazione e di rispetto reciproco.

«Non credo che amare una persona sia un crimine; lo è piuttosto maltrattare una donna, prendersela con i più deboli. L’amore, invece, dovrebbe essere sempre celebrato», dichiara Aspidi con forza, convinto che la musica possa essere uno strumento di cambiamento.

Il progetto – accompagnato dal videoclip ufficiale in uscita il 18 Novembre, girato a Pescara sotto la direzione di Antonio Di Luca con riprese e montaggio a cura di Daniele Cipriani e co-prodotto dalla Settembre Produzioni – rappresenta anche una continuazione naturale del percorso artistico di Manuel, che già con singoli come “Wildfire” ha conquistato il pubblico internazionale, arrivando in vetta alle classifiche estere e dimostrando di avere una finezza capace di toccare le corde più intime e delicate del cuore. “Eternal Echoes” si presenta come un ulteriore tassello di questo viaggio, che intreccia sonorità pop internazionali con una sensibilità tutta italiana, in grado di raccontare storie vere e vissute.

Per Manuel, traslare in musica la propria storia significa offrire una speranza a chi si sente solo, discriminato, invisibile. Dopo il suo coming out in diretta televisiva, molti ragazzi hanno scritto all’artista per ringraziarlo, raccontando di come la sua storia li abbia aiutati a trovare il coraggio di essere se stessi.

«Se il mio lavoro riesce a dare conforto e forza alle persone, è per me una gioia immensa – confessa, in conclusione –. La musica ha il potere di rompere i muri più spessi e raggiungere i cuori. Se “Eternal Echoes” può dare voce a chi non ne ha, allora è il mio più grande successo.»

Un pezzo che diventa rifugio per chi si sente solo e invisibile, una carezza musicale per tutti coloro che devono ancora combattere contro l’ignoranza e la cattiveria per sentirsi accettati.

Con questa release toccante, poetica e suggestiva, Manuel Aspidi conferma di essere non solo un talento indiscusso, ma una voce che si alza contro l’ingiustizia e la discriminazione, un esempio di coraggio e di amore incondizionato. “Eternal Echoes” è un manifesto musicale alla vita, alla libertà di essere se stessi senza paura. Un messaggio forte e necessario, un richiamo al rispetto e all’accoglienza che tocca ognuno di noi, perché solo attraverso l’amore possiamo sperare di costruire un futuro migliore.

