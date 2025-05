Home

26 Maggio 2025

Livorno 27 maggio 2025 Preleva 1300 euro dal conto di un 60enne, denunciato 48enne già noto per stessa tipologia di reati

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato all’A.G. di Livorno un 48enne già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo sarebbe entrato in possesso di una carta di pagamento provento di furto e l’avrebbe utilizzata presso uno sportello bancomat del centro storico per effettuare diversi prelievi di contanti per circa 1300 euro.

La vittima, un 60enne di origini straniere residente a Livorno, accortosi di aver subito il furto del proprio portafogli a seguito della ricezione delle notifiche dei prelievi avvenuti, aveva avvertito il figlio affinchè bloccasse il bancomat e avvertisse i carabinieri.

I militari, prontamente attivatisi, grazie alla conoscenza del territorio, sono riusciti in breve ad individuare chi aveva utilizzato la carta provento di furto, un 48enne di origini nordafricane, intercettandolo in corso Mazzini e recuperando sia il bancomat che i contanti che aveva ancora indosso. Il tutto è stato restituito al proprietario.

Il 48enne, non nuovo a fatti del genere, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.