12 Luglio 2023

Preleva oltre 1000 euro con le carte sottratte ad una anziana, denunciata una 33enne

Livorno 12 luglio 2023

I Carabinieri della Stazione di Montenero, a conclusione di una proficua attività di indagine, hanno

denunciato all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziata di ricettazione ed indebito utilizzo di

strumenti di pagamento, una donna 33enne del pistoiese.

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna avrebbe prelevato, con due operazioni effettuate a

breve distanza di tempo l’una dall’altra, 1.130 euro in contanti da due diversi sportelli bancomat di

Livorno, utilizzando indebitamente due carte bancomat provento di furto.

La vittima, una 80enne, aveva subito il furto della propria borsa con all’interno anche il portafogli e,

senza che avesse il tempo di avvedersi di quanto sottrattole per bloccare le carte, qualcuno le aveva

fraudolentemente utilizzate. La signora si è rivolta ai carabinieri che hanno immediatamente avviato

le indagini, partite dagli sportelli atm interessati dai prelievi.

Individuato il volto di una donna riuscendo in breve a risalire anche alla sua identità grazie agli

scambi informativi con altri reparti dell’Arma.

La donna, non nuova a fatti del genere, è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione ed

indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

