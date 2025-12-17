Home

17 Dicembre 2025

Prelievi di sangue: sabato a Fiorentina seduta straordinaria

Livorno 17 dicembre 2025 Prelievi di sangue: sabato a Fiorentina seduta straordinaria

La Zona Livornese ha disposto una seduta straordinaria di prelievi del sangue per la mattina di sabato 20 dicembre nella sede distrettuale di Fiorentina, in via della Fiera di Sant’Antonino, allo scopo di ridurre i tempi di attesa. La seduta potrà essere prenotata tramite Zerocode, il sistema che consente di ottenere in pochi passaggi di fissare giorno e orario del servizio.

Come funziona Zerocode. Per accedere al servizio di prenotazione dei prelievi del sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare l’indirizzo https://zerocode.sanita. toscana.it/#/home, link raggiungibile anche sul sito aziendale e su quello della Regione Toscana oltre che da un qualsiasi motore di ricerca. Per prenotare gli sportelli con funzioni amministrative sarà necessario selezionare la voce “Servizi Aziendali Specifici” e poi autenticarsi (con SPID, CIE o Tessera sanitaria) in modo da poter garantire sicurezza e protezione dei dati personali. La funzione di prenotazione tramite Zerocode è disponibile anche sulla app Toscana Salute.

L’Azienda invita tutti i cittadini interessati a utilizzare questo strumento, che rappresenta un elemento essenziale per garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze della comunità.