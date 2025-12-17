Prelievi di sangue: sabato a Fiorentina seduta straordinaria
La Zona Livornese ha disposto una seduta straordinaria di prelievi del sangue per la mattina di sabato 20 dicembre nella sede distrettuale di Fiorentina, in via della Fiera di Sant’Antonino, allo scopo di ridurre i tempi di attesa. La seduta potrà essere prenotata tramite Zerocode, il sistema che consente di ottenere in pochi passaggi di fissare giorno e orario del servizio.
Come funziona Zerocode. Per accedere al servizio di prenotazione dei prelievi del sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare l’indirizzo https://zerocode.sanita.
L’Azienda invita tutti i cittadini interessati a utilizzare questo strumento, che rappresenta un elemento essenziale per garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze della comunità.