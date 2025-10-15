Cronaca 15 Ottobre 2025

Prelievi distretto Nord di Fiorentina: sabato 18 apertura straordinaria ad accesso diretto

Sabato 18 ottobre, dalle 7.30 alle 12.30, apertura straordinaria ad accesso diretto del centro prelievi al distretto Nord di Fiorentina dedicata a coloro che oggi (15 ottobre) non sono riusciti ad effettuare il prelievo a causa del blocco del sistema informatico.

La ASL Toscana nord ovest si scusa per il disagio e, con l’apertura di sabato, intende garantire a tutti gli utenti coinvolti la possibilità di recuperare la prestazione senza ulteriori attese né necessità di prenotazione.

L’azienda fa inoltre sapere che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare completamente la funzionalità del sistema, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe

