Prelievi distretto Nord di Fiorentina: sabato 18 apertura straordinaria ad accesso diretto
Livorno, 15 ottobre 2025 Prelievi distretto Nord di Fiorentina: sabato 18 apertura straordinaria ad accesso diretto
Sabato 18 ottobre, dalle 7.30 alle 12.30, apertura straordinaria ad accesso diretto del centro prelievi al distretto Nord di Fiorentina dedicata a coloro che oggi (15 ottobre) non sono riusciti ad effettuare il prelievo a causa del blocco del sistema informatico.
La ASL Toscana nord ovest si scusa per il disagio e, con l’apertura di sabato, intende garantire a tutti gli utenti coinvolti la possibilità di recuperare la prestazione senza ulteriori attese né necessità di prenotazione.
L’azienda fa inoltre sapere che i tecnici sono già al lavoro per ripristinare completamente la funzionalità del sistema, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe