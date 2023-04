Home

14 Aprile 2023

Livorno 14 aprile 2023 – Prelievi e prenotazioni Cup, stamani alcuni disagi nell’Ambito Livornese per problemi alle reti informatiche

A causa di un improvviso guasto alle reti informatiche questa mattina, venerdì 14 aprile, si sono registrati disagi nell’effettuazione delle prenotazioni Cup e nell’esecuzione di prelievi nei distretti presenti sul territorio della provincia di Livorno. Il personale si è attivato per una rapida risoluzione della problematica e per assicurare, in modalità manuale, le prestazioni a carattere di urgenza.

In considerazione del presumibile maggior afflusso nella giornata di domani dovuto al rinvio di alcune prestazioni odierne l’Azienda consiglia di rimandare alla settimana prossima le prestazioni che possono essere differite di qualche giorno.

Con l’occasione ricordiamo che la Regione Toscana ha comunicato che le prenotazioni Cup delle visite e degli esami attraverso gli sportelli Cup, i call center, le farmacie e on line, saranno sospese dalle ore 21 di oggi, venerdì 14 aprile, fino alla mezzanotte di domenica 16 aprile.

