Prelievi e sportelli chiusi a Fiorentina per adeguamento sistemi informatici

25 Maggio 2022

Mercoledì 1° giugno prelievi e sportelli chiusi al distretto di Fiorentina per adeguamento dei sistemi informatici

Livorno 25 maggio 2022

Mercoledì 1° giugno al centro socio sanitario Livorno Nord nel quartiere di Fiorentina (Via della Fiera di Sant’Antonino) resteranno chiusi i servizi di prenotazione Cup, di anagrafe sanitaria e di prelievo del sangue per permettere l’aggiornamento delle reti informatiche. Sono invece confermati tutti gli altri servizi e le altre prestazioni ambulatoriali specialistiche normalmente erogate.

Saranno aperti tutti gli altri distretti di Livorno Centro (Padiglione 7), Livorno Est (Via Impastato) e Livorno Sud (Via Mondolfi) dove, oltre alle prenotazioni, saranno assicurate tutte le richieste di prelievi con urgenza certificata. Ricordiamo che le prenotazione dei prelievi del sangue possono essere eseguite tramite:

– sistema regionale (senza registrazione) all’indirizzo https://zerocode.sanita. toscana.it/#/home

– sistema aziendale (con registrazione) al link http://usltoscananordovest. zerocoda.it/

Esistono inoltre modalità alternative di fruizione di alcune prestazioni rispetto ai tradizionali sportelli che permettono maggiore autonomia e flessibilità di orario ed evitano di recarsi fisicamente nei distretti.

PRENOTAZIONI CUP.

Per fissare visite ed esami si può ricorrere al servizio CupTel che risponde al numero 0586-22.33.33 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure rivolgersi alle farmacie abilitate.

Inoltre avendo una prenotazione su ricetta dematerializzata e codice fiscale è possibile prenotare via web in autonomia il proprio appuntamento sulla piattaforma Prenota Sanità Toscana _ Portale 2.0 della Regione Toscana. Attualmente è possibile prenotare visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale erogabili su tutto il territorio della Regione, se si possiede il promemoria della ricetta medica elettronica (ricetta su foglio bianco dematerializzata) ed il proprio codice fiscale.

PAGAMENTI.

Per pagare il ticket sono utilizzabili sia le casse automatiche PagoSi presenti su tutto il territorio sia il portale Iris Toscana (https://iris.rete.toscana.it) .

STAMPA REFERTI.

Per i referti diverse sono le soluzioni proposte per il ritiro: possono essere stampati in autonomia ai totem oppure scaricati tramite le app ToscanaSalute.

CONSEGNA REFERTI.

Il referto degli esami di laboratorio può essere consegnato tramite posta elettronica all’indirizzo email che il cittadino comunicherà al momento dell’accettazione del prelievo ematico. Per chi ha attivato la tessera sanitaria, i referti possono anche esser consultati e scaricati tramite fascicolo sanitario elettronico da Totem PuntoSì oppure app Toscana Salute.

SERVIZI AMMINISTRATIVI.

I documenti come autocertificazioni, esenzioni, domicilio sanitario, informazioni, tessera sanitaria possono essere richiesti anche via mail scrivendo a: sportellilivorno@uslnordovest. toscana.it

CAMBIO DEL MEDICO.

È possibile scegliere un nuovo medico tramite form presente sul sito aziendale (https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico) indicando il medico scelto che sarà automaticamente concesso salvo abbia già raggiunto la quota massima di assistiti (massimalista). È possibile procedere autonomamente al cambio del medico anche tramite app Toscana Salute o tramite Totem PuntoSì.

La maggior parte di queste funzioni (pagamenti, cambio del medico, stampa referti ecc) possono inoltre essere fatte anche attraverso il portale Open Toscana utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

