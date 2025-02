Home

5 Febbraio 2025

Prelievi: in via di risoluzione i rallentamenti

Livorno, 5 febbraio 2025 Prelievi: in via di risoluzione i rallentamenti.

Nei giorni scorsi sul territorio della provincia di Livorno è partito il programma unico regionale “nuovo LIS” che, una volta a regime, migliorerà l’accessibilità ai dati di laboratorio in modo omogeneo su tutto il territorio regionale nel pieno rispetto della normativa in termini di tutela della privacy. Questa modifica ha creato, negli ultimi giorni, alcuni rallentamenti in tutti i percorsi dei prelievi.

Le criticità relative ai prelievi riscontrate dalla popolazione sono state condivise con il coordinatore del comitato di partecipazione zonale, Roberto Boschi che, a sua volta, ha condiviso con la direttrice della zona livornese Cinzia Porrà.

Dal confronto è emerso che i disagi si sono verificati nel momento del passaggio da un applicativo all’altro e che progressivamente si stanno risolvendo.

Cinzia Porrà ha rassicurato Boschi che, nonostante i rallentamenti, i prelievi urgenti e quelli correlati a percorsi prioritari (esempio INR/TAO, oncologici, trapiantati, percorso gravidanza) sono sempre garantiti, Porrà e Boschi rinnovano l’invito a tutti i cittadini ad aggiornare l’appuntamento per il loro prelievo tramite il portale regionale Zero code, almeno in questi primi giorni e, contestualmente, ringraziano la cittadinanza che ha dimostrato comprensione in questo periodo.

