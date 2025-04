Cronaca

24 Aprile 2025

Livorno 24 aprile 2025 Prelievi Livorno, Landi (Lega): “Quanto sono stati pagati questi inadeguati sistemi informatici?”

“Ancora problemi ai sistemi informatici del sistema sanitario a Livorno, ancora gravi disagi per i cittadini, costretti ad attendere ore per fare un prelievo del sangue, o peggio vedere rinviata la prestazione. Una situazione vergognosa e indegna di cui la Asl e la Regione devono rendere conto. Non bastano le scuse, serve intervenire subito per scongiurare il rischio di nuovi guasti. E credo sia anche doveroso sapere quanto abbiamo pagato per avere sistemi informatici che si guastano ogni tre per due. In una regione in cui fino a ieri un esame svolto in un’azienda sanitaria non era leggibile in un’altra è il colmo che siano stati spesi fior di quattrini per avere applicativi che non funzionano. Domande contenute in una interrogazione che ho depositato la settimana scorsa: sono stato facile profeta”.