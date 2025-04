Home

Prelievi: sedute aggiuntive a Livorno nei centri socio sanitari di Fiorentina e Salviano

Cronaca

25 Aprile 2025

A seguito di fermi procedura per i prelievi che si sono verificati in questo ultimo mese, la Zona Livornese ha programmato alcune aperture straordinarie per consentire ai cittadini di poter prenotare nuovamente eventuali prestazioni non eseguite.

In particolare le sedute aggiuntive sono state organizzate al centro socio sanitario di Fiorentina e a quello di Salviano nelle giornate del 26 aprile, del 3 maggio, del 10 maggio, del 17 maggio, del 24 maggio e del 31 maggio.

L’accesso avverrà come sempre tramite prenotazione sul portale di Zerocode (https://zerocode.sanita. toscana.it).

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa nuovamente per i disagi sofferti dall’utenza e ringrazia il personale impegnato nella gestione delle problematiche tecniche, l’ultima delle quali, nella giornata di ieri (23 aprile), legata a un blocco di sistema che ha riguardato più territori della Regione Toscana.