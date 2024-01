Home

19 Gennaio 2024

Livorno 19 gennaio 2024 – Premiata dal sindaco Luca Salvetti la livornese campionessa mondiale di Oceanman Eva Giuliani

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato questa mattina una pergamena per meriti sportivi a Eva Giuliani campionessa mondiale categoria Master Oceanman.

L’evento si è tenuto in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco, della campionessa livornese, del presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone e di Mario Fracassi.

L’atleta livornese, che ha 35 anni, ha primeggiato nella categoria Master, riservata alle atlete dai 30 ai 39 anni, con un tempo eccellente di un’ora, 15 minuti e 11 secondi.

La finale internazionale di Oceanman si è tenuta il 2 e 3 dicembre a Phuket in Thailandia.

Il testo della pergamena:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Eva Giuliani per il suo straordinario traguardo di campionessa mondiale categoria Master Oceanman di nuoto in acque libere raggiunto in Thailandia, con prodigioso talento e coraggio ha portato il nome di Livorno ai vertici dello sport internazionale”.

