Premiate in Comune in Comune le squadre femminili dell’Unione Sportiva Livorno

1 Giugno 2023

Livorno 1 giugno 2023

Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato un riconoscimento al Livorno femminile, promosso in Serie C al termine di un campionato dominato, e alla Nuova Arlecchino – Livorno for Special, che ha vinto il campionato regionale di Calcio Paralimpico e Sperimentale

