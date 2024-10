Home

17 Ottobre 2024

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 ottobre 2024 – Premiate in Comune le ragazze del Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca reduci dalla vittoria di Agropoli

Brave le ragazze del Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca che sono riuscite a raggiungere un importante traguardo, andando a vincere un trofeo nazionale allo Stadio Guariglia di Agropoli, in provincia di Salerno.

La squadra labronica, basata a Rosignano, ha partecipato alla finale B centro-sud dei Campionati di società under 18. E dopo il giro di pista delle 10 ragazze con il trofeo appena conquistato ad Agropoli, è arrivato ora il saluto da parte del sindaco Claudio Marabotti che ha ricevuto le atlete al Palazzo Comunale di Rosignano Marittimo per dimostrare l’affetto di tutta la comunità rosignanese e la gioia per questa bella impresa.

Alle ragazze è stato consegnato un attestato e alcuni gadget con le sei rose, il simbolo del Comune.

Ecco i loro nomi: Giorgia Cavalieri, Anna Simonini, Eva Montagnani, Georgette Armocida, Miriam Nanuti, Linda Rosito, Gaia Silvestri, Eva Catignano, Erica Silvestri, Vittoria Schirinzi.

Ma veniamo ai dettagli della competizione.

Dopo una fase di qualificazione durata fino alla metà dello scorso luglio è stata stilata dalla Fidal una classifica nazionale in base ai risultati ottenuti dalle atlete/i di ogni singola società italiana.

Le prime 12 società hanno avuto accesso alla finale che assegna lo scudetto.

Alla GC Atletica Costa Etrusca di cui è presidente Sonia Falchetti, società che per la prima volta è approdata ad una finale nazionale, è toccata la sede di Agropoli.

L’obiettivo alla vigilia della gara era quello di avvicinare il 3° posto nella classifica generale. Salto in alto, salto in lungo, lancio del disco e del martello, staffette, 100 metri, ostacoli… Il team delle dieci ragazze ha veramente sorpreso ed emozionato per lo slancio, l’impegno e la volontà di fare bene.

Al termine della prima giornata ad Agropoli, il CG Atletica Costa Etrusca si è pizzato terzo a soli due punti dalla coppia di testa, ovvero le squadre di Siracusa e Locorotondo.

Nella seconda giornata si è poi compiuto il capolavoro di squadra. Concluse le gare c’è stata la suspence delle classifiche: 4° posto per il Cui Palermo, 3° per Siracusa Atletica, 2° per Atletica Prato e primo posto per la squadra della Costa Etrusca nella quale militano atlete di Rosignano, Cecina, San Vincenzo, Campglia Marittima – Venturina.

Esplosione di gioia per tutte, ma anche per Roberta Molardi, Stefano Cialli e Simone Francalacci a fronte di questa vittoria della società in una finale nazionale.

Vittoria non certo pronosticabile alla sua prima esperienza in 93 anni di vita del sodalizio. Un risultato (grazie anche agli impianti di atletica ristrutturati) che è il frutto del lavoro delle ragazze, degli allenatori e della società.

Un ringraziamento va alla Libertas Livorno e all’Atletica Casentino che hanno unito le forze sotto la bandiera del CG permettendo la realizzazione di questo importante risultato di squadra.

