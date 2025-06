Home

17 Giugno 2025

Premiati dal Sindaco i 15 studenti vincitori della borsa di studio Intercultura per un periodo di studio all’estero

Livorno 17 giugno 2025

15 studenti delle scuole medie superiori, oggi hanno ricevuto gli attestati per aver vinto il concorso per periodi di studio all’estero con borse di studio dell’associazione Intercultura.

E’ stato il Sindaco Luca Salvetti a consegnare gli attestati insieme alla vicesindaca Libera Camici, all’assessora alla Cultura Angela Rafanelli e a Beatrice di Meglio presidente del Centro Intercultura di Livorno e provincia.

Presenti in sala anche Laura Ceccherini referente di zona per lo sviluppo del volontariato Intercultura e Laura Furetta membro dell’associazione Intercultura.

I giovani studenti premiati frequentano istituti superiori cittadini e della provincia di Livorno. I paesi in cui trascorreranno da tre mesi ad un anno di permanenza sono: Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, Thailandia, Belgio, Irlanda, Panama, Sudafrica, Spagna, Australia.

L’Associazione Intercultura è nata in Italia negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale per iniziativa di un gruppo di volontari che avevano avuto esperienze interculturali all’estero e quest’anno ha compiuto 70 anni. Da allora il lavoro dell’associazione (supportata da molti sponsor) non si è più fermato e si è arricchito, potenziato e migliorato. Sono circa sessanta i paesi esteri di destinazione, con una rete di persone, volontari e staff professionale, pronte a sostenere gli studenti.

“E’ un bene che i giovani vadano all’estero per motivi di studio – ha affermato il Sindaco – arricchendo le proprie conoscenze culturali, sociali e per una crescita personale unica, ma che poi tornino a Livorno perchè questa città ha bisogno di loro. Livorno è in grande fermento ed in questo momento abbiamo la necessità che le menti più belle possano dare il loro contributo”.

La Vicesindaca e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, dopo i ringraziamenti di rito hanno parlato dell’esperienza dei giovani vincitori di borsa di studio e di quanto sia importante la formazione e aver vissuto per un periodo all’estero. Una prova qualificante dal punto di vista formativo.

