Premiati dal sindaco Salvetti gli “Ambasciatori del Remo”. I 93 premiati

19 Ottobre 2024

Premiati dal sindaco Salvetti gli “Ambasciatori del Remo”. I 93 premiati

Livorno 19 ottobre 2024 – Premiati dal sindaco Salvetti gli “Ambasciatori del Remo”

Si è svolta mercoledì scorso, 16 ottobre, a Palazzo Comunale, una bella e partecipata iniziativa dedicata al mondo remiero labronico. In Sala delle Cerimonie, sono stati ricevuti dal sindaco Luca Salvetti gli “Ambasciatori del Remo”, un centinaio di “veterani” di questa importante tradizione cittadina, ai quali è stata consegnata una pergamena ricordo, e a sei di loro, i “meno giovani”, anche una medaglia.

È stato lo stesso Sindaco, affiancato dal presidente del Comitato Organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino, ad illustrare ai presenti le motivazioni dell’iniziativa:

“Vi ringrazio per essere qui – ha detto Salvetti – nel luogo di rappresentanza per eccellenza delle Città.

Cos’è questa premiazione? È un momento in cui la città di Livorno intende ricordare le persone che per vari anni hanno contribuito al bene della città stessa attraverso la rappresentazione folcloristica, sportiva e tradizionale più importante, ovvero quella del remo livornese.

Qualche settimana fa, alla cena che ci ha riunito, c’è venuta l’idea di organizzare questo momento, idea subito recepita da Piero Tarquini, che è stato un po’ l’animatore di tutta questa iniziativa.

Questo è solo il primo degli appuntamenti, perché di ambasciatori del remo ce ne sono ancora tanti e verranno premiati nelle prossime occasioni. Questa iniziativa l’abbiamo pensata non solo per assegnare un giusto riconoscimento, ma anche perché c’è l’esigenza dell’Amministrazione comunale e della città di avere delle persone che si affianchino a noi come “ambasciatori” del remo livornese, per far sì che oltre all’impegno che c’è da parte nostra, da parte delle cantine e delle sezioni nautiche che operano con i vogatori in attività, abbiamo bisogno di chi si affianchi a noi e casa per casa, angolo per angolo, dia un contributo per rimettere al centro il mondo del remo livornese.

Diventando Ambasciatori del Remo voi diventate anche questo, il vostro obiettivo sarà quello di coinvolgere – quotidianamente, o una volta al mese o quando riterrete più opportuno – una persona, un giovane soprattutto, spiegandogli cos’è questa tradizione e provando a portarlo a vedere le gare e magari ad avvicinarsi a qualche sezione nautica.

Questa è l’idea base che ho condiviso con Michele De Martino, che in questo caso rappresenta idealmente tutte le sezioni nautiche, tutto il mondo delle gare remiere, del Palio Marinaro, della Barontini, della Risi’atori e di tutte le altre gare che abbiamo organizzato. Questo è un momento speciale, l’obiettivo nostro è di rinnovare questo appuntamento di anno in anno”.

Michele De Martino, a nome di tutte le realtà remiere, ha ringraziato Sindaco e Amministrazione per questa iniziativa che riempie di soddisfazione tutte quelle persone che credono in questa tradizione e la portano avanti mettendoci tanto sacrificio e tanto impegno.

Questo l’elenco degli “Ambasciatori” premiati, con accanto la cantina di appartenenza o quella in cui hanno “iniziato” :

1 BALDI GIOVANNI PONTINO

2 BALDI MARIO PONTINO

3 BARCACCI LUCA VENEZIA

4 BASILE MAURO PONTINO

5 BARNI ANDREA ANTIGNANO

6 BASTOGI FRANCESCO BORGO

7 BERNI MAURO ANTIGNANO

8 BERTINI DISMO

9 BIASCI ALESSANDRO BORGO

10 BOLLATI WALTER OVOSODO

11 BRACCINI EMILIO Medagliato

12 BRANCHETTI GIOVANNI ARDENZA

13 BROSOLO ROBERTO BORGO

14 CARLONI PIETRO

15 CARDOSI GIUSEPPE ANTIGNANO

16 CARNEVALI MASSIMO BORGO

17 CHELLI PAOLO ARDENZA

18 CIARI ALESSANDRO BORGO

19 COSTANZO PIERO BORGO

20 DE MARIA MAURIZIO ARDENZA

21 DE MARTINO MICHELE VENEZIA

22 DEL BIMBO MARIO OVOSODO

23 DELLO SBARBA GINO ANTIGNANO

24 DOVICCHI ALVARO

25 FERRONI FABIO PONTINO

26 FILIPPI CLAUDIO OVOSODO

27 FIORDI PAOLO VENEZIA

28 FRASCHETTI ANDREA VENEZIA

29 FRASCHETTI RICCARDO BORGO

30 GALOPPINI STEFANO ANTIGNANO

31 GAMBINI FABIO BORGO

32 GHIO FRANCESCO ARDENZA

33 GIULIANI RICCARDO VENEZIA

34 GOTI MARCO ARDENZA

35 GRASSINI MAURIZIO BORGO

36 GUIDI MASSIMO PONTINO

37 LAUCCI RICCARDO VENEZIA

38 LELLI STEFANO ANTIGNANO

39 LEMMI ATTILIO PONTINO Medagliato

40 LOMBARDI GIULIANO PONTINO

41 LOMI ROBERTO BORGO

42 LOMUSCIO SERGIO VENEZIA

43 LONZI FLORIANO PONTINO

44 LONZI MARCELLO

45 LULLI STEFANO

46 MAINARDI ALESSANDRO BORGO

47 MALACARNE NANDO BORGO Medagliato

48 MANCINI MASIMO VENEZIA

49 MANCINI STEFANO VENEZIA

50 MANNOCCI WLADIMIRO VENEZIA

51 MARCONCINI ALE OVOSODO

52 MARCONCINI MARCO OVOSODO

53 MARCONCINI MARCO OVOSODO

54 MARIOTTI GIANCARLO PONTINO

55 MATARESI RICCARDO BORGO

56 MAZZONI FAUSTO VENEZIA

57 MINUTI MASSIMO BORGO

58 MORELLI ALESSANDRO BORGO

59 MORELLI PAOLO ARDENZA

60 MORETTI ANDREA

61 MORI FABRIZIO OVOSODO

62 NENCIOLI ALESSANDRO ARDENZA

63 NENCIOLI ENRICO ARDENZA

64 ONDINI LUCA BORGO

65 PAGNI GIANPIERO ARDENZA

66 PALAZZOLO VITO ARDENZA

67 PAOLO PAOLOTTI ARDENZA

68 PEDANI EMILIO VENEZIA

69 PEDANI FABRIZIO VENEZIA

70 PERULLO ANTONIO BORGO

71 PERULLO LUCIANO BORGO

72 PERULLO STEFANO VENEZIA

73 PESSI MAURO

74 PITTALUGA FABIO BORGO

75 PITTALUGA MAURIZIO BORGO

76 PIZZI STEFANO VENEZIA

77 QUERCIOLI STEFANO VENEZIA

78 RACCUGLIA ANGELO ANTIGNANO

79 RACCUGLIA FABRIZIO ANTIGNANO

80 ROSSI CESARE VENEZIA

81 SALVADORI ALFREDO VENEZIA

82 SAMMURI LUCA BORGO

83 SAMMURI ROBERTO OVOSODO

84 SIMONTI RICCARDO VENEZIA

85 SONETTI GIORGIO ARDENZA Medagliato

86 SONETTI STEFANO ARDENZA

87 SOSTEGNI SIRIO BORGO

88 SUARDI LUIGI VENEZIA Medagliato

89 TARQUINI PIERO VENEZIA Medagliato

90 TOGNOLI ROBERTO ANTIGNANO

91 TURRINI FABIO VENEZIA

92 VALENTINI EMILIANO ANTIGNANO

93 VEZZI ALESSANDRO ARDENZA

