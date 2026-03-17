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Premiati i Maestri del Lavoro: trent’anni di eccellenze livornesi

Cronaca

17 Marzo 2026

Premiati i Maestri del Lavoro: trent’anni di eccellenze livornesi

Livorno 17 marzo 2026 Premiati i Maestri del Lavoro: trent’anni di eccellenze livornesi Il Circolo Ufficiali della Marina ha ospitato una cerimonia dal profondo valore simbolico e civile: l’iniziativa organizzata dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro per rendere omaggio alle cittadine e ai cittadini di Livorno e provincia insigniti, negli ultimi trent’anni, della prestigiosa Stella al Merito del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica. Un appuntamento che, oltre a celebrare importanti traguardi personali, ha trasformato l’incontro conviviale in un momento di riflessione collettiva sul significato e sul valore del lavoro nella società contemporanea.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza della Presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini, e dell’Assessore al Lavoro del Comune di Livorno, Federico Mirabelli, che hanno consegnato medaglie, pergamene e targhe quale segno di riconoscimento per il contributo offerto alla comunità attraverso anni di professionalità, dedizione e responsabilità.

Presenti anche il console provinciale di Massa della Federazione Gino Piccini e il console emerito metropolitano Alberto Taiti.

L’incontro è stato anche l’occasione per l’avvicendamento alla guida livornese della Federazione provinciale: Ivo Baggiani è il nuovo Console, mentre Mario Scarpellini, al termine dei suoi due mandati, è stato nominato Console Emerito. Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà il Consolato per i prossimi quattro anni.

Nel suo intervento, l’assessore Mirabelli ha sottolineato il significato più profondo dell’iniziativa: non una semplice celebrazione, ma un momento di riflessione sul mondo del lavoro e sulle sfide che lo attendono. «Le trasformazioni economiche, sociali e produttive in atto – dalla transizione digitale ed ecologica ai cambiamenti demografici e occupazionali – richiedono un approccio partecipato e coordinato, capace di coinvolgere tutti i principali attori del territorio».

La presidente Scarpellini ha aggiunto un riferimento alla condizione femminile nel mondo del lavoro e sottolineando come anche tra i Maestri del Lavoro la presenza femminile stia assumendo un ruolo sempre più significativo.

Nel suo intervento conclusivo, Baggiani ha apprezzato gli interventi, ricordando come un gruppo di Maestri del Lavoro sia attivamente impegnato nelle scuole, proprio per trasmettere alle nuove generazioni i valori del lavoro, della competenza e della responsabilità. Un impegno nel quale anche le Maestre del Lavoro svolgono un ruolo importante, contribuendo a garantire una presenza femminile significativa nelle attività del Consolato, dalle iniziative locali fino agli appuntamenti nazionali.

Questi i decani premiati:

15 anni: MdL Roberto Arrighi, Marcello Marianelli, Luciano Mattera

20 anni: MdL Paolo De Vincenzo, Carlo Ferrari, Valfredo Mannucci

25 anni: MdL Enrico Baldi, Luciano Chiti, Mauro Donati, Luciano Nencioni

30 anni: MdL Rolando Ceccotti

35 anni: MdL Paolo Giacomelli