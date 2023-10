Home

Ciclismo

18 Ottobre 2023

Premiato a Firenze con le “Ali del Pegaso” il ciclista elbalo Simone Velasco

Livorno 18 ottobre 2023 – Premiato a Firenze con le "Ali del Pegaso" il ciclista elbalo Simone Velasco

“Simone Velasco rappresenta un orgoglio per la Toscana tutta e per l’Isola d’Elba in particolare. Un campione di oggi che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere all’inizio della sua carriera sui percorsi elbani; un atleta generoso che ha raggiunto il titolo italiano dopo tanta gavetta e tanti sacrifici. Non solo: Simone, per la sua dedizione, il suo impegno e la sua passione è un esempio per i tanti ragazzi che amano e praticano il ciclismo nella nostra isola, nella nostra regione e in tutta Italia”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi in occasione del conferimento al campione d’Italia in carica di ciclismo su strada Simone Velasco delle “Ali del Pegaso”; onorificenza conferita dall’assemblea legislativa regionale ai toscani under 35 che si sono distinti nel corso dell’anno.

Conferimento promosso proprio da Landi e tenutosi a Firenze nella sala Gonfalone del Consiglio regionale alla presenza del vicepresidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli e con messaggi da remoto del sindaco di Marciana Simone Barbi e del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“L’augurio è che queste ali che oggi gli consegniamo, ali che lui mette quando è in bici, possano essere una spinta in più per spiccare il volo verso nuovi prestigiosi traguardi. Ma il simbolo della Toscana ha un altro elemento che caratterizza l’uomo e l’atleta Velasco; il Pegaso è alato ma è ben saldo a terra.

Modestia , disponibilità, passione; doti che fanno di Simone un grande uomo oltre che un grande atleta”, ha concluso Landi ringraziando Velasco per la presenza nonostante i postumi della caduta rimediata domenica scorsa alla Veneto Classic, ultimo appuntamento della stagione ciclistica.

