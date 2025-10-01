Premiato in Comune l’equipaggio della barca “Lucifero ITAA88541” per la prestigiosa vittoria nella regata 151 Miglia

Home

1 Ottobre 2025

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri a Palazzo Comunale, la premiazione dell’equipaggio della barca “Lucifero ITAA88541” del Mefistofele Sailing Team con base allo Yacht Club di Livorno, per la vittoria nella regata 151 Miglia, uno degli appuntamenti più significativi della vela italiana.

E’ stata l’assessora alla Cultura a donare una pergamena e il gagliardetto della città, al team ed agli armatori, in un clima allegro e festoso.

Presente anche il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, che, insieme all’Assessora si è complimentato con i vincitori.

L’equipaggio, formato da amici uniti da una lunga passione comune per la vela, ha saputo distinguersi per determinazione, spirito di squadra e competenza, conquistando la vittoria nella prestigiosa regata, oltre a eccellenti piazzamenti nelle regate Ammiraglio Francese, Viareggio-Bastia-Viareggio e nel Trofeo Chica Loca.

Tutti questi risultati sono stati resi possibili anche grazie alla disponibilità e al supporto degli armatori, Giovanni Lombardi e Giordano Cardini, del presidente dello Yacht Club Giordano Conti e del vicepresidente Andrea Aielli e dello staff tecnico.

Questo il testo della pergamena:

“L’Ammininistrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Mefistofele Sailing Team, Equipaggio barca “Lucifero” ITA 888541.

Avete solcato i mari con determinazione, competenza e spirito di squadra, conquistando traguardi di grande prestigio nella stagione velica 2025, in particolare con la vittoria nella storica regata 151 Miglia, rendendo onore alla tradizione marinara della nostra città e al guidone dello Yacht Club Livorno.

Il vostro percorso è motivo di orgoglio per Livorno e testimonianza concreta di quanto impegno e passione possano trasformarsi in esempio per le nuove generazioni”.

Equipaggio

Andrea Melis capitano

Francesca Scognamiglio

Daniele Filippetto

Alessandro Di Dominicis

Alessandro Vaglini

Vincenzo Russo

Alessandro Vincenzi

Claudio Lucchetti

Giovanni Pagano

Alessandro Arnò

Michele Farnesi

Elena Pasqualetto

Stefano Busoni

Massimo Bianchi

