11 Novembre 2025

Livorno 11 novembre 2025 Premiato il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Federico Galli con lo “Scudo di San Martino”

Sabato mattina, nella suggestiva cornice del Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio a Firenze, alla presenza delle Autorità militari e civili, in occasione della 42esima edizione degli “Scudi di San Martino”, santo che si è distinto per la sua generosità d’animo, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Federico Galli, in forza alla Questura di Livorno, ha ricevuto lo “Scudo di Benemerenza 2025”. Il premio è stato consegnato all’operatore di Polizia dal Questore di Firenze dr. Fausto Lamparelli che ha espresso parole di stima e di compiacimento per il gesto eroico che lo ha visto protagonista.

Il premio è stato conferito al Sovrintendente in quanto lo stesso mentre passeggiava insieme alla moglie sul lungomare di Livorno, notava una persona in difficoltà in balia delle onde alte e della forte corrente e senza pensarci due volte si tuffava in acqua sfidando il mare agitato per cercare di salvarla.

Ed è stata proprio la prontezza del suo intervento, insieme ad atri che si sono mobilitati per rendersi utili, a risultare determinante per soccorrere e mettere in salvo una 26enne. Il poliziotto veniva poi trasportato per le cure conseguenti all’intervento di soccorso ove restava in shock room per 24 ore.

Per tale gesto la Commissione centrale per le ricompense del Dipartimento della Pubblica Sicurezza gli aveva già attribuito il prestigioso riconoscimento della Promozione per Merito Straordinario.

Anche il Questore di Livorno dr.ssa Giuseppina Stellino ha espresso parole di compiacimento per il gesto eroico ed altruista del Sovrintendente che, con sprezzo del pericolo, ha messo a rischio la propria vita per salvarne un’altra.