4 Dicembre 2021

Premiazione del personale dei vigili del fuoco, tutti i nomi (Foto e video)

Livorno 4 dicembre 2021

Si è tenuta stamani presso la caserma centrale di via Campania a Livorno, la cerimonia di suffragio per la Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco.

La cerimonia si è svolta nel rigido rispetto delle misure di prevenzione anti COVID, alla presenza del Comandante Provinciale Ing. Ugo D’Anna e del personale operativo in servizio.

Presente anche una limitata delegazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco – sezione di Livorno.

Alle ore 09.00, alla presenza del Prefetto di Livorno Dott. Paolo D’Attilio e del Sindaco di Livorno Dott. Luca Salvetti, si è tenuta la cerimonia di deposizioni della corona, alla stele dedicata ai caduti in servizio.



A seguire, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal Cappellano del Comando Don Luca Giustarini, all’interno della palestra del comando.

Quindi si sono svolte le premiazioni con Croce di Anzianità al personale che ha prestato effettivo lodevole servizio per oltre 15 anni ed al personale collocato a riposo.

In ultimo è stato consegnato al Vigili Coordinatore Gabriele Salvadori l’elogio del Comando per l’intervento di soccorso a persona che è valso, al suindicato vigile, il conferimento dell’Onorificenza di Cavaliere da parte del Capo dello Stato.

Si riporta, di seguito, un sintetico riepilogo statistico degli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco di Livorno nel corso del presente anno nonché i nominativi del personale premiato.

Riepilogo dell’attività svolta dal Comando di Livorno nell’anno 2021 (aggiornato al 1°dicembre)

5144 interventi di soccorso.

890 servizi di vigilanza in locali si spettacolo e in ambito portuale.

1286 procedimenti di prevenzione incendi con 150 controlli effettuati in attività a maggior rischio di incendio.

105 notizie di reato in materia di prevenzione incendi.

Il personale premiato:

Per aver prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre 15 anni (Croce di Anzianità):

Vigile volontario Esterina Amorosi;

Vigile volontario Roberta Farina;

Vigile volontario Nicola Guadalupi;

Vigile volontario Valerio Perullo;

Vigile volontario Davide Raffi.

Diploma a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (personale collocato a riposo):

Direttore Coordinatore Speciale Paolo Ghelardi;

Capo Reparto Vincenzo Campanelli;

Capo Reparto Marco Stasi;

Capo Reparto Pasquale Aprea;

Capo Reparto Maurizio Daini:

Capo Reparto Marco Morini;

Capo Squadra Mauro Favilla;

Vigile Permanente Fabio Rosellini;

Assistente Patrizia Sturma.

Elogio per intervento di soccorso a persona – Bibbona 9 maggio 2021:

Vigile Coordinatore Gabriele Salvadori.

