12 Settembre 2023

Livorno 12 settembre 2023 – Premio Art Bonus al Museo del Mediterraneo, Il 13 settembre la consegna a Roma al Ministero della Cultura

Mercoledi 13 settembre Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo riceverà il premio del concorso Art Bonus 2023, l’iniziativa, organizzata dal; Ministero della Cultura; ALES Spa; Promo PA Fondazione – LuBeC; e finalizzata ad offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori.

La cerimonia di consegna si volgerà alle ore 11, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma.

La candidatura del Museo del Mediterraneo si era imposta, dopo una serie di fasi eliminatorie, nella categoria ‘Beni e luoghi della Cultura’, con 18. 848 preferenze raccolte tra i tanti estimatori attraverso i voti espressi sul sito e sui canali social del concorso.

A ritirare il premio saranno presenti Pietro Caruso , vice presidente della Provincia, Anna Roselli e Antonio Borzatti de Loewenstern , rispettivamente direttore e vice direttore del Museo.

La Fondazione Livorno, che sarà presente con il presidente Luciano Barsotti, riceverà la targa quale “mecenate” del progetto vincitore. Con la delegazione livornese parteciperà anche Claudio Marmugi sostenitore speciale nelle fasi di votazione del Concorso.

“Alla Fondazione Livorno, in primis – sottolinea Pietro Caruso – vanno i ringraziamenti della Provincia, per il prezioso sostegno ultra ventennale costantemente assicurato al Museo.

Il premio Art Bonus è un importante risultato per la nostra città e per la nostra regione. Un riconoscimento – aggiunge Caruso – che ci onora perché raggiunto non solo grazie all’aiuto di tanti amici di Livorno e del territorio provinciale, ma anche dai voti arrivati dalla Toscana e da tutta Italia, con associazioni culturali e sportive, reti museali toscane e scuole che hanno contribuito a far vincere il nostro Museo. A tutti loro va la nostra riconoscenza ed il nostro impegno a conservare il complesso museale quale luogo di cultura, di formazione ed aggregazione per la comunità”.

