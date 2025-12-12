Home

Eventi

Premio Ciampi, sabato 13 la serata finale

Eventi

12 Dicembre 2025

Premio Ciampi, sabato 13 la serata finale

Livorno 12 dicembre 2025 Premio Ciampi, sabato 13 la serata finale

Tutto pronto per la giornata conclusiva della ventottesima edizione del Premio Ciampi intitolata “Oltre le macerie”. Sabato 13 dicembre, molti gli appuntamenti e gli incontri previsti, a partire dalle 15.00 nella sala Mascagni del Teatro Goldoni di Livorno, fino alla serata conclusiva che dalle 20.30 vedrà alternarsi sul palco molti ospiti musicali, tra esibizioni e le consuete premiazioni.

Iosonouncane, Gianni Maroccolo e Hugo Race, Teho Teardo, Andrea Laszlo De Simone, Tre Allegri Ragazzi Morti, Gatti Mezzi sono solo alcuni degli artisti chiamati a esibirsi o a ricevere i numerosi premi di questa edizione.

Vincitrice del Concorso Nazionale 2025 è Zoe, artista ventitreenne che scrive canzoni tanto minimaliste quanto intense, articolate su suoni da lei stessa definiti elettronici e sentimentali. Zoe è anche la vincitrice del Premio che da quest’anno viene assegnato dall’Arci. Invece, il Premio per la miglior cover di un brano di Piero Ciampi va al Collettivo Jambona che da tempo lavora con attenzione sulla musica di Piero rielaborandola in forme atipiche.

Da tempo, il Premio sostiene gli “outsider”, ovvero chi, come ha fatto Piero Ciampi, segue un proprio percorso, incurante di ciò che suggeriscono le convenzioni. “Oltre le Macerie” è invece un titolo che vuole essere messaggio e un’esortazione a provare a vivere, nonostante ovunque nel mondo ci siano macerie umane, sociali e culturali. Il programma dell’edizione 2025 è logica conseguenza di un tale approccio.

Proprio in quest’ottica si inserisce la nuova collaborazione con l’Arci Nazionale che, oltre ad assegnare un suo premio ad uno dei partecipanti al Concorso Nazionale, ha attivato tutta una serie di eventi legati a Piero Ciampi, e al Premio, nei numerosi circoli in tutta Italia. Un’altra importante novità è rappresentata dalla Media Partnership del Premio Ciampi con Rai Radio 3.

In tutto questo, Piero Ciampi continua a rappresentare un vero spirito-guida, ben presente nella serata finale che vedrà sul palco figure della scena musicale lontane da ogni idea di compromesso.

A partire dal duo formato dall’australiano Hugo Race (con Nick Cave nei primi Bad Seeds) e Gianni Maroccolo (quasi inutile menzionare Litfiba e C.S.I.) che con “The Vigil” hanno prodotto uno dei dischi più belli ed intensi del 2025. Quanto a Jacopo Incani/ Iosonouncane, il suo suono potente e perturbante va considerato fra le rare cose di respiro internazionale nel panorama musicale del nostro Paese.

Atteso anche Andrea Laszlo De Simone, artista che da sempre rifugge le modalità operative di una certa industria musicale, che propone le sue canzoni solo quando ne sente il bisogno. A Gianni Maroccolo/Hugo Race, Iosonouncane e Laszlo De Simone verrà consegnato il Premio Ciampi Speciale.

(Andrea Laszlo De Simone non si esibirà sul palco del Goldoni, ma che ha confermato comunque la volontà di partecipare alla finale, ritirando il premio di persona).

Graditissimo il ritorno sul palco del Teatro Goldoni di Teho Teardo (premiato l’anno scorso insieme a Blixa Bargeld) che presenterà con un concerto al buio il recente album “Teho Teardo Plays Twin Peaks And Other Infinitives”.

Il Premio alla Carriera va ai Tre Allegri Ragazzi Morti, da oltre 30 anni un nome-cardine della scena indie italiana. Uno dei fondatori della band di Pordenone è Davide Toffolo a cui è stato assegnato anche il Premio Ciampi a fumetti (a cura di Guido Siliotto) che da tre anni affianca i nostri premi legati alla musica.

Il Premio Ciampi ritrova anche i Gatti Mezzi, che proprio quest’anno si sono riuniti per festeggiare i vent’anni di carriera. Un altro ritorno importante è quello di Alessia Arena e Chiara Riondino, che ricevettero il Premio Speciale della Giuria nel 2022 e che quest’anno proporranno il brano “Alla mia principessa” con un testo poetico scritto da Piero Ciampi nel 1979.

A conclusione di serata, salirà sul palco la Banda del Premio Ciampi, un organico nuovo che vedrà in scena artiste e artisti legati al Premio.

Due sono i riconoscimenti assegnati dal Premio Ciampi Valigie Rosse dedicato alla poesia: quello in ambito italiano va a Luca Bresciani. Per il premio internazionale la scelta è caduta sull’artista catalana Antònia Vicens.

Presentatore della serata del 13 dicembre è Paolo Pasi mentre la parte visuale è a cura di Riccardo Gioli.

Altro momento che caratterizza la giornata del 13 dicembre sarà, come di consueto, il Convegno Nazionale, ospitato nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni di Livorno a partire dalle ore 15:00. Ancora una volta si parlerà di espressioni creative fuori dai canali consueti, dando voce a chi, ieri come oggi, cerca di fare arte, incurante delle macerie che lo circondano e delle convenzioni che vorrebbero ingabbiarlo. L’animatore culturale Chiaffredo Manno e l’interprete ciampiana Lucia Rango saranno i testimoni di “Piero Ciampi in Sila”, evento-concerto che si è tenuto il 28 settembre a Taverna (CZ) per testimoniare il forte legame di Piero Ciampi con la Calabria. Non siamo tutti eroi – Piero Ciampi alla radio è un ciclo di dieci puntate presentate in anteprima dagli ideatori e narratori Sara Jane Ghiotti (Premio Speciale Ciampi 2023) e Sergio Albertoni (RSI) per il format “Biscrome” che la Radiotelevisione svizzera e Rete Due dedicano a Piero Ciampi. Lo scrittore Bruno Segalini e l’esponente della street art Marco Teatro ripercorreranno secondo due punti di vista diversi ma complementari l’esperienza del Centro Sociale Leoncavallo, luogo che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per tutto quanto si staccava, in ambito sia culturale sia sociale, dalle forme istituzionali e istituzionalizzate.

Pivio e Aldo De Scalzi, autori di importanti colonne sonore cinematografiche (con due David di Donatello all’attivo) presenteranno il documentario a loro dedicato, “Musicanti con la pianola”, diretto da Matteo Malatesta. A dialogare con loro John Vignola, critico musicale e voce radiofonica di Rai Radio 1. “Riccardo Mannerini, Genova e la Foce, molte altre cose” è la storia di un poeta geniale e dal carattere difficile che fu amico e sodale artistico di Fabrizio De André. A parlarne saranno l’autore del volume Ugo Mannerini, figlio di Riccardo, e Laura Monferdini di viadelcampo29rosso a Genova. Lorenzo Lepore (Premio Ciampi 2023), spiegherà come la musica e la vita di Piero Ciampi possano diventare materia di studio oltreché di passione. Il giornalista/scrittore/ musicista Paolo Pasi (presentatore della serata finale del Premio) proporrà nel volume “L’albergo del tempo sospeso”, un ritratto emblematico dell’Italia anni ‘70 con la musica a fare da sfondo.

Prevendita biglietti: Teatro Goldoni e punti vendita del circuito Ticketone.

Biglietteria on-line: www.goldoniteatro.it – www.ticketone.it

Per info: Biglietteria Teatro Goldoni: 0586204290

orario: martedì/giovedì dalle 10.00 alle 13.00

mercoledì/venerdì/sabato dalle 16.30 alle 19.30