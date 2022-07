Home

14 Luglio 2022

Premio Combat Prize 2022 gli 80 finalisti-Combat Prize 2022 the 80 finalists

Livorno 15 luglio 2022

PREMIO COMBAT PRIZE 2022 (VERSIONE ITALIANA)

Annunciati gli 80 artisti finalisti della tredicesima edizione del PREMIO COMBAT PRIZE e l’elenco degli artisti segnalati che saranno pubblicati sul catalogo. Appuntamento al Museo Civico G. Fattori dal 17 settembre al 8 ottobre.

FINALISTI

Ecco la lista degli 80 artisti finalisti della tredicesima edizione del PREMIO COMBAT PRIZE e l’elenco degli artisti segnalati che verranno pubblicati sul catalogo.

Selezioni effettuate da: Ilaria Gianni (curatrice indipendente), Francesca Baboni (curatrice indipendente), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna) Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), Davide Ferri (curatore indipendente), Stefano Taddei (curatore indipendente).

Appuntamento al Museo Civico Giovanni Fattori ex Granai di Villa Mimbelli dal 17 settembre al 8 ottobre.

ELENCO ARTISTI FINALISTI SEZIONE PITTURA

Alessandro Artini, Caterina Casellato, Andrea Ceddia, Francesco Ciavaglioli, Jonathan Colombo, Oscar Isaias Contreras Rojas; Marina Cotugno, Saghar Daeiri, Leonardo Devito, Noemi Durighello, Sofia Fresia, Elisa Grezzani, Silvia Inselvini; Massimo Lagrotteria, Pietro Librizzi, Meghan Shawnee Littlewood, Mattia Marchetti, Marco Mastropieri, Matteo Messori; Michele Savino, Lorenzo Modica, Ismaele Nones, Marco Peduto, Ettore Pinelli, Davide Quartucci, Silvia Rosa; Pierlugi Scandiuzzi, Bianca Schroder, Adelisa Selimbasic, Oxana Tregubova

ELENCO ARTISTI FINALISTI SEZIONE GRAFICA

Elena Arzuffi, Esmeraldo Baha, Crisdevil, Francesco Fossati, Stefano Minutella, Branislav Nikolic, Elisa Pellizzari, Barbara Rosita Raimondo, Guido Ravanelli, Giulia Seri

ELENCO ARTISTI FINALISTI SEZIONE FOTOGRAFIA

Alessandra Baldoni, Fulvia Bernacca, Giulia Bernardi, Davide Bramante, Monica Carrera, Marilisa Cosello, Crescens, David Solomita, Tommaso Fagioli, Marco Groppi, Mara Palena, Elena Marinou; Lavinia Paolini, Fabrizio Passera, Beatrice Pediconi, Dario Picariello, Lia Ronchi, Silvia Serenari, Marcel Stahn, Antonella Zito

ELENCO ARTISTI FINALISTI SEZIONE SCULTURA/INSTALLAZIONE

Arianna Ferreri, Camilla Gurgone, Gianni Lucchesi, Caterina Morigi, Andrea Nacciarriti, Beatrice Spadea, Filippo Tappi, Ivano Troisi, Ricardo Aleodor Venturi, Xinhan Yu

ELENCO ARTISTI FINALISTI SEZIONE VIDEO

Anouk Laure Chambaz, Marilisa Cosello, Valentina Gelain, Silvia Gentili, Cristina Lavosi, Maziar Mokhtari, Giulia Sensi, Fei Su, Vaste Programme, Daniele Zoico



ARTISTI SEGNALATI DALLA GIURIA

GLI ARTISTI SEGNALATI DALLA GIURIA SARANNO PUBBLICATI SUL CATALOGO.

SEZIONE PITTURA:

Jessica Alazraki, Salvatore Alessi, Botticini Anna, Elena Ascari, Antonella Baldacci, Antonio Bardino, Francesco Basini Gazzi, Regina Boccardi, Stefano Bolcato, Franco Campana, Roberta Cavallari; Shengyi Chao, Roberto Chessa, Valentina Cima, Andrea Ciresola, Fedor Deichmann, Asya Dell’omodarme, Dario Di Martino, Sara Di Nasso, Jacopo Dimastrogiovanni, Lorenzo Dominici; Emanuele Garletti, Tommaso Fagioli, Vanessa Falasca, Greta Ferretti, Marco Giuseppe Fiaschi, Elisa Filomena, Ilaria Franza, Federico Galeotti, Meg Gallagher, Marco Gasparri, Igor Grigoletto; Guo Qikai, Mirjam Hinn, Pier Paolo Macchia, Alberto Maggini, Ann James Massey, Francesca Miotto, Mauro Molinari, Martino Neri, Nuss Aleksandr Vladimirovich, Silvia Paci; Nathalie Pirotte, Eleonora Rinaldi, Michael Rotondi, Domenico Ruccia, Marila Scartozzi, Serero Pop Art, Tina Sgro, Jat-ding Siu, Chiara Sorgato, Michele Stagni, Giordano Tricarico; Victor Vergauwen, Tommaso Viccaro, Cveto Vidovic, Laura Villani, Giacomo Vitturini, Vladimir Paun Vrapciu, Xhimi Hoti, Jacopo Zambello, Alberto Zecchini, Xu Zheng, Xueqing Zhu

SEZIONE GRAFICA:

Carlo Colli, Nicola Costanzo, Antonella De Sarno, Pietro Desirò, Simone Fochesato, Riccardo Giorgi, Lorenzo Gramaccia, Ilaria Piccirillo, Cristina Iotti; Marilina Marchica, Enrico Pezzoli, Enrica Pizzicori, Eko Saputra, Ersilia Sarrecchia, Anna Trojanowska

SEZIONE FOTOGRAFIA:

Chiara Arturo, Fabrice Bernasconi Borzì, Daniele Cascone, Daniela Brugger, Lucrezia Dori, Federica Coseschi, Claudia Fuggetti, Riccardo Giaccone, Susanne Krell; Marco Lombardo, Yidan Lu, Fabio Negri, Elena Soloni, Tina, Chiara Zandonà

SEZIONE SCULTURA/INSTALLAZIONE:

Maria Carolina Arletti, Elvira Biatta, Catherine Biocca, Giuseppe Buffoli, Daniele Cabri, Emil Cottino, Gianni Depaoli, Lucia Di Nicolantonio, Teresa Gargiulo, Gennifer, Michela Longone; Luca Capuano_camilla Casadei Maldini, Camilla Marinoni, Nicolò Masiero Sgrinzatto, Nicola Micali, Elisa Negroni, Perfettipietro, Noemi Priolo, Lucie Sahner; Marco Tagliafico, Debora Vrizzi, Federica Zianni

SEZIONE VIDEO:

Roberto Niño Betancourt

ENGLISH VERSION

COMBAT PRIZE 2022

Announced the 80 shortlisted artists for the thirteenth edition of COMBAT PRIZE and the recommended artists who will be published in the catalogue.

Appointment at Museo Civico G. Fattori from September 17th to October 8th

FINALISTS

Announced the 80 artists who have been shortlisted for the thirteenth edition of PREMIO COMBAT PRIZE and the recommended artists list who will be published on the catalogue.

Selection held by:

Ilaria Gianni (independent curator), Francesca Baboni (independent curator), Lorenzo Balbi (director of MAMbo, Bologna) Andrea Bruciati (director of Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), Davide Ferri (independent curator), Stefano Taddei (independent curator).

Appointment at Museo Civico G. Fattori ex Granai di Villa Mimbelli from September 17th to October 8th.

THE SHORTLISTED ARTISTS IN PAINTING CATEGORY

Alessandro Artini, Caterina Casellato, Andrea Ceddia, Francesco Ciavaglioli, Jonathan Colombo, Oscar Isaias Contreras Rojas, Marina Cotugno, Saghar Daeiri, Leonardo Devito, Noemi Durighello, Sofia Fresia, Elisa Grezzani, Silvia Inselvini, Massimo Lagrotteria, Pietro Librizzi, Meghan Shawnee Littlewood, Mattia Marchetti, Marco Mastropieri, Matteo Messori, Michele Savino, Lorenzo Modica, Ismaele Nones, Marco Peduto, Ettore Pinelli, Davide Quartucci, Silvia Rosa, Pierlugi Scandiuzzi, Bianca Schroder, Adelisa Selimbasic, Oxana Tregubova

THE SHORTLISTED ARTISTS IN DRAWING CATEGORY

Elena Arzuffi, Esmeraldo Baha, Crisdevil, Francesco Fossati, Stefano Minutella, Branislav Nikolic, Elisa Pellizzari, Barbara Rosita Raimondo, Guido Ravanelli, Giulia Seri

THE SHORTLISTED ARTISTS IN PHOTOGRAPHY CATEGORY

Alessandra Baldoni, Fulvia Bernacca, Giulia Bernardi, Davide Bramante, Monica Carrera, Marilisa Cosello, Crescens, David Solomita, Tommaso Fagioli, Marco Groppi, Mara Palena, Elena Marinou, Lavinia Paolini, Fabrizio Passera, Beatrice Pediconi, Dario Picariello, Lia Ronchi, Silvia Serenari, Marcel Stahn, Antonella Zito

THE SHORTLISTED ARTISTS IN SCULPTURE/INSTALLATION CATEGORY

Arianna Ferreri, Camilla Gurgone, Gianni Lucchesi, Caterina Morigi, Andrea Nacciarriti, Beatrice Spadea, Filippo Tappi, Ivano Troisi, Ricardo Aleodor Venturi, Xinhan Yu

THE SHORTLISTED ARTISTS IN VIDEO CATEGORY

Anouk Laure Chambaz, Marilisa Cosello, Valentina Gelain, Silvia Gentili, Cristina Lavosi, Maziar Mokhtari, Giulia Sensi, Fei Su, Vaste Programme, Daniele Zoico

RECOMMENDED ARTISTS FROM THE JURY

THE RECOMMENDED ARTISTS BY THE JURY WILL BE PUBLISHED ON THE CATALOGUE.

PAINTING CATEGORY:

Jessica Alazraki, Salvatore Alessi, Botticini Anna, Elena Ascari, Antonella Baldacci, Antonio Bardino, Francesco Basini Gazzi, Regina Boccardi, Stefano Bolcato, Franco Campana, Roberta Cavallari, Shengyi Chao, Roberto Chessa, Valentina Cima, Andrea Ciresola, Fedor Deichmann, Asya Dell’omodarme, Dario Di Martino, Sara Di Nasso, Jacopo Dimastrogiovanni, Lorenzo Dominici, Emanuele Garletti, Tommaso Fagioli, Vanessa Falasca, Greta Ferretti, Marco Giuseppe Fiaschi, Elisa Filomena, Ilaria Franza, Federico Galeotti, Meg Gallagher, Marco Gasparri, Igor Grigoletto, Guo Qikai, Mirjam Hinn, Pier Paolo Macchia, Alberto Maggini, Ann James Massey, Francesca Miotto, Mauro Molinari, Martino Neri, Nuss Aleksandr Vladimirovich, Silvia Paci, Nathalie Pirotte, Eleonora Rinaldi, Michael Rotondi, Domenico Ruccia, Marila Scartozzi, Serero Pop Art, Tina Sgro, Jat-ding Siu, Chiara Sorgato, Michele Stagni, Giordano Tricarico, Victor Vergauwen, Tommaso Viccaro, Cveto Vidovic, Laura Villani, Giacomo Vitturini, Vladimir Paun Vrapciu, Xhimi Hoti, Jacopo Zambello, Alberto Zecchini, Xu Zheng, Xueqing Zhu

DRAWING CATEGORY:

Carlo Colli, Nicola Costanzo, Antonella De Sarno, Pietro Desirò, Simone Fochesato, Riccardo Giorgi, Lorenzo Gramaccia, Ilaria Piccirillo, Cristina Iotti, Marilina Marchica, Enrico Pezzoli, Enrica Pizzicori, Eko Saputra, Ersilia Sarrecchia, Anna Trojanowska

PHOTOGRAPHY CATEGORY:

Chiara Arturo, Fabrice Bernasconi Borzì, Daniele Cascone, Daniela Brugger, Lucrezia Dori, Federica Coseschi, Claudia Fuggetti, Riccardo Giaccone, Susanne Krell, Marco Lombardo, Yidan Lu, Fabio Negri, Elena Soloni, Tina, Chiara Zandonà

SCULPTURE/INSTALLATION CATEGORY:

Maria Carolina Arletti, Elvira Biatta, Catherine Biocca, Giuseppe Buffoli, Daniele Cabri, Emil Cottino, Gianni Depaoli, Lucia Di Nicolantonio, Teresa Gargiulo, Gennifer, Michela Longone, Luca Capuano_camilla Casadei Maldini, Camilla Marinoni, Nicolò Masiero Sgrinzatto, Nicola Micali, Elisa Negroni, Perfettipietro, Noemi Priolo, Lucie Sahner, Marco Tagliafico, Debora Vrizzi, Federica Zianni

VIDEO CATEGORY:

Roberto Niño Betancourt

