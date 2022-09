Home

13 Settembre 2022

Livorno 13 settembre 2022 – Premio Combat Prize, al via il 17 settembre la tredicesima edizione

Con l’arrivo della stagione autunnale l’arte contemporanea riprende a scorrere libera nel panorama artistico nazionale ed internazionale.

A Livorno, la ripartenza prenderà il via il 17 Settembre 2022 con la tredicesima edizione del PREMIO COMBAT, il concorso internazionale di arte contemporanea organizzato dall’Associazione culturale Blob Art, in compartecipazione con il Comune di Livorno, con il sostegno della Fondazione Livorno, della Casa editrice Sillabe insieme al partner Opera Laboratori, oltre che di Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso.

Il progetto rientra, anche per questa edizione, nel bando di Toscanaincontemporanea2022 della Regione Toscana.

Sarà il Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli ad ospitare nelle sue sale le 80 opere finaliste provenienti da diverse parti del mondo accogliendo nei suoi ambienti prestigiosi le sezioni di Pittura, Grafica, Fotografia, Scultura – Installazione e Video – Performance.

Il Premio ha raccolto, anche per questa edizione, un numero importante di adesioni: sono infatti 1186 le opere degli artisti che hanno risposto al bando e le partecipazioni straniere provengono da 40 paesi diversi.

L’evento si concluderà l’8 Ottobre con le premiazioni dei vincitori presso il Museo Fattori dove per la prima volta verrà assegnato il nuovo Premio Combat del valore di diecimila euro, conferito dalla giuria del Premio ad un artista tra gli ottanta finalisti, oltre ai riconoscimenti in denaro per i vincitori delle cinque sezioni e il Premio Speciale Gallerie, dove sette gallerie – di primo piano nel contemporaneo – e uno spazio indipendente (SAC, Livorno) selezioneranno ciascuna, autonomamente rispetto alla giuria del Premio, un artista tra i finalisti per avviare una nuova collaborazione che si concretizzerà in una mostra personale o collettiva nei propri spazi nella stagione 2022/23, dando così continuità al confronto aperto durante la partecipazione al Premio.

Si consolida inoltre il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del polistirene espanso, sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza degli artisti contemporanei.

Torna, inoltre, in occasione di questa tredicesima edizione, il premio della Giuria Popolare che permetterà al pubblico partecipante di esprimere le proprie preferenze riguardo le opere in concorso.

A tema libero e senza vincoli d’età, il Combat Prize, sin dalla sua nascita, dà voce ai talenti emergenti e alle sperimentazioni artistiche più innovative, ponendosi in prima linea nel documentare le diverse vie percorse dagli artisti contemporanei, le loro risposte alle contraddizioni politiche, sociali e umane della nostra contemporaneità. Un metodo che indaga la produzione visuale attuale, di respiro internazionale, svincolandosi da discorsi e logiche prettamente commerciali. Il Combat Prize 2022 si conferma dunque come luogo privilegiato di convergenza e riflessione sulle tematiche dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

Come evento collaterale al Combat Prize si terrà, nelle stesse date del premio, al SAC spazio arte contemporaneo di Livorno, la personale dell’artista Lena Shaposhnikova (Irkutsk, Federazione Russa). L’artista, vincitrice della scorsa edizione del premio SAC, attraverso le sette tele dipinte ad olio esposte congiuntamente ad una serie di disegni, rende tangibile, con delicato simbolismo, la propria espressione emotiva; trovando ispirazione nei ricordi della sua patria e nell’analisi sociale.

Premio Combat XIII edizione

date: 17 Settembre – 8 Ottobre 2022

LE SEDI

Museo Civico Giovanni Fattori – Granai di Villa Mimbelli

Sezioni Pittura – Grafica – Fotografia – Scultura/Installazione – Video

via San Jacopo in Acquaviva 65/71 – Livorno

+39 0586 – 808001/ 824607

dal Martedì al Venerdì 16.00 – 19.00

Sabato e Domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

inaugurazione: sabato 17 Settembre h 17.00

https://www.premiocombat.it/

SAC – Spazio Arte Contemporanea

Lena Shaposhnikova

17 Settembre – 8 Ottobre 2022

Via Luigi Boccherini 22, Livorno

+39 0586 – 8881165

dal Martedì al Venerdì 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Sabato e Domenica 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

inaugurazione: sabato 17 Settembre h 19.00

La Giuria

Ilaria Gianni (curatore indipendente), Francesca Baboni (curatore indipendente), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna) Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), Davide Ferri (curatore indipendente), Stefano Taddei (curatore indipendente)

I Finalisti

Sezione Pittura

Alessandro Artini, Caterina Casellato, Andrea Ceddia, Francesco Ciavaglioli, Jonathan Colombo, Oscar Isaias Contreras Rojas, Marina Cotugno, Saghar Daeiri, Leonardo Devito, Noemi Durighello, Sofia Fresia, Elisa Grezzani, Silvia Inselvini, Massimo Lagrotteria, Pietro Librizzi, Meghan Shawnee Littlewood, Mattia Marchetti, Marco Mastropieri, Matteo Messori, Michele Savino, Lorenzo Modica, Ismaele Nones, Marco Peduto, Ettore Pinelli, Davide Quartucci, Silvia Rosa, Pierlugi Scandiuzzi, Bianca Schroder, Adelisa Selimbasic, Oxana Tregubova

Sezione Grafica

Elena Arzuffi, Esmeraldo Baha, Crisdevil, Francesco Fossati, Stefano Minutella, Branislav Nikolic, Elisa Pellizzari, Barbara Rosita Raimondo, Guido Ravanelli, Giulia Seri

Sezione Fotografia

Alessandra Baldoni, Fulvia Bernacca, Giulia Bernardi, Davide Bramante, Monica Carrera, Marilisa Cosello, Crescens, David Solomita, Tommaso Fagioli, Marco Groppi, Mara Palena, Elena Marinou, Lavinia Paolini, Fabrizio Passera, Beatrice Pediconi, Dario Picariello, Lia Ronchi, Silvia Serenari, Marcel Stahn, Antonella Zito

Sezione Scultura/Installazione

Arianna Ferreri, Camilla Gurgone, Gianni Lucchesi, Caterina Morigi, Andrea Nacciarriti, Beatrice Spadea, Filippo Tappi, Ivano Troisi, Ricardo Aleodor Venturi, Xinhan Yu

Video/Performance

Anouk Laure Chambaz, Marilisa Cosello, Valentina Gelain, Silvia Gentili, Cristina Lavosi, Maziar Mokhtari, Giulia Sensi, Fei Su, Vaste Programme, Daniele Zoico

I Premi

10.000 euro (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura*

1.500 euro (mille e cinquecento) al vincitore sezione Scultura e Installazione*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia*

1.500 euro (mille e cinquecento) al vincitore sezione Grafica*

Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video – Performance art *

* (l’opera vincitrice rimarrà̀ di proprietà̀ dell’artista)

Premio Galleria – Realizzazione mostra personale o collettiva o progetto site-specific, nella stagione espositiva 2022-2023.

I Premi Speciali saranno realizzati in collaborazione con le seguenti gallerie e spazi

indipendenti:

Add-art, Spoleto

IAGA contemporary Art, Clunj, Romania

Labs Gallery, Bologna

Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo

Magazzeno, Ravenna

Marina Bastianello Gallery, Venezia

Matèria, Roma

SAC spazio arte contemporanea, Livorno

Premio speciale Poliart* – L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera.

