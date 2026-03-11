Premio Combat Prize, ecco la giuria della XVII edizione
Livorno 12 mazo 2026 Premio Combat Prize, ecco la giuria della XVII edizione
Presentata la giuria della diciassettesima edizione del PREMIO COMBAT, che quest’anno vedrà la partecipazione di:
Andrea Bruciati (curatore indipendente), Angel Moya Garcia (co-direttore delle arti visive Dello Scompiglio), Davide Ferri (direttore Arte Fiera Bologna) , Francesca Baboni (curatrice indipendente), Ilaria Gianni (curatrice indipendente), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna), Lorenzo Bruni (direttore di The Others Art Fair,Torino) e Stefano Taddei (curatore indipendente).
Sarà il Museo della Città di Livorno a ospitare la mostra finale degli ottanta finalisti, dal 4 luglio al 2 agosto 2026
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 30 aprile 2026.
ECCO I PREMI DELLA SECIASSETTESIMA EDIZIONE DEL PREMIO COMBAT PRIZE!
Euro 10.000 (diecimila) vincitore PREMIO COMBAT PRIZE
Premi di sezione:
Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Pittura*
Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Scultura e Installazione*
Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Fotografia*
Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Grafica*
Euro 1.500 (mille e cinquecento) al vincitore sezione Video – Performance art *
* (l’opera vincitrice rimarrà di proprietà dell’artista)
Premio Galleria – Realizzazione di una mostra personale o collettiva nella stagione espositiva 2026-2027.
I Premi Speciali – Collaborazione con quattro gallerie una fondazione e uno spazio indipendente
A Pick Gallery(Torino)
Candy Snake Gallery (Milano)
Labs Contemporary Art (Bologna)
Mondoromulo arte contemporanea (Castelvenere, Benevento)
Fondazione The Bank ETS – Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea (Bassano del Grappa, Vicenza)
SAC – Spazio Arte Contemporanea (Livorno)
Premio speciale Poliart* – L’Azienda, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera.
Premio speciale The Place * – Promosso dal marketplace The Place unitamente all’associazione Ultracontemporary Art Project aps (U-ART-P aps). Il premio prevede la realizzazione, presso Calcografica Petronilla nel mese di giugno 2026, di un’incisione calcografica in 12 copie più 2 P.A. di una grafica d’arte.
Premio speciale PrintLitoArt* – Promosso da PrintLitoArt, atelier industriale italiano specializzato nella produzione di litografie d’arte certificate. Il premio prevede la realizzazione, presso l’atelier, di un’edizione litografica in 30 copie numerate e marchiate a secco.
Per info: https://www.premiocombat.it/bando