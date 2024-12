Home

Cronaca

Premio Impresa Sostenibile, i vincitori

Cronaca

3 Dicembre 2024

Premio Impresa Sostenibile, i vincitori

Livorno 3 dicembre 2024 Premio Impresa Sostenibile, i vincitori

Nell’ambito del percorso intrapreso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sui temi della sostenibilità, ha avuto luogo oggi, 3 dicembre, nella sede livornese dell’ente, un importante appuntamento dedicato ad imprese e stakeholder.

L’evento è iniziato con un incontro rivolto alle aziende, organizzato con il supporto tecnico di Dintec – Consorzio per l’innovazione tecnologica, durante il quale sono stati approfonditi i contenuti e le novità del Piano Transizione 5.0, iniziativa del Ministero del Made in Italy finalizzata a supportare le imprese nella trasformazione dei processi aziendali dal punto di vista energetico e sostenibile.

A seguire è stato presentato dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli il primo Bilancio di Sostenibilità della CCIAA: “questo importante documento approvato dal Consiglio camerale raccoglie gli obiettivi, gli impegni e i risultati della Camera su questo tema, che vanno dalla tutela dell’ambiente ad una governance trasparente, dall’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi alla digitalizzazione, dagli incentivi per le imprese sostenibili, innovative ed inclusive al supporto alla transizione energetica e alle CER”, ha dichiarato Giuntoli.

L’ente promuove iniziative che riducono l’impatto ambientale, supportano la transizione digitale, favoriscono la competitività del tessuto imprenditoriale locale, valorizzano e qualificano le risorse umane in un contesto di pari opportunità. Sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale al centro della mission della Camera di Commercio, che l’ha tradotta in azioni concrete per la comunità e le aziende. Tra queste anche il “Premio Impresa Sostenibile-Anno 2024”: la mattinata, infatti, si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle aziende che hanno partecipato a questa prima edizione. Il Premio è stato ideato della CCIAA per valorizzare le piccole e medie imprese che si sono distinte nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale e fra i 13 progetti ammessi alla fase di valutazione tecnica 5 sono stati presentati da aziende della provincia di Livorno e 8 da quella di Grosseto. Quattro le imprese vincitrici premiate questa mattina: Steel Project Engineering Srl di Livorno ed Eco Cis srl di Livorno nella categoria sostenibilità ambientale, Erqole hospitality srl di Porto Ercole nella categoria sostenibilità sociale, Elettromar spa di Follonica nella categoria sostenibilità economica. Alle 4 imprese un premio di 5mila euro ciascuna; a consegnarli Riccardo Breda presidente della CCIAA Maremma e Tirreno e Iacopo Cavallini Professore associato del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, componenti della commissione tecnica di valutazione insieme ad Emanuela Papponi Morelli presidente del Polo universitario grossetano e Antonio Romeo direttore di Dintec.

“Ringrazio tutte le 13 imprese che hanno partecipato a questa prima edizione del Premio e mi complimento con le vincitrici: hanno presentato dei progetti molto interessanti, a testimonianza dell’impegno tangibile sui temi della sostenibilità – ha detto il presidente Breda – Questo premio è un segnale importante e le aziende hanno dimostrato un’attenzione particolare agli obiettivi di sviluppo, spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato”.

Steel Project Engineering Srl. La società di ingegneria di Livorno è specializzata nella progettazione in ambito civile, industriale, infrastrutturale e nell’ingegneria di varo. E’ stata premiata nella categoria ‘sostenibilità ambientale’ per aver realizzato un progetto di riforestazione in Tanzania e Guatemala. Sono stati piantati 100 alberi in Tanzania con le donne delle comunità Masai per favorire l’empowerment femminile, mentre in Guatemala sono state coinvolte le comunità locali nella creazione di sistemi agroforestali.

Eco Cis srl. L’azienda con sede a Livorno opera nel settore della gestione dei rifiuti ed è specializzata nella risoluzione di problematiche ambientali. E’ stata premiata nella categoria ‘sostenibilità ambientale’ per un progetto di economia circolare e simbiosi industriale, favorendo il riutilizzo dei sottoprodotti, ovvero quei residui di produzione che, rispettando determinate condizioni normative, non sono qualificati come rifiuti e si possono trovare ad esempio nell’industria tessile, nel settore della lavorazione del legno. Nel progetto presentato un sottoprodotto che era un residuo di una lavorazione di un’azienda è diventato materia prima di un’altra, poiché destinato alla produzione di misto cemento.

Erqole hospitality srl. La società di Porto Ercole controllata dal gruppo ERQOLE opera nella gestione di strutture ricettive di lusso. E’ stata premiata nella categoria ‘sostenibilità sociale’ per un progetto che si propone di ‘mettere le persone al centro’ attraverso varie azioni: ‘Q Generation’ progetto con le scuole (percorsi PCTO, stage, borse di studio, laboratori didattici per favorire lo sviluppo e l’apprendimento di una cultura alimentare responsabile che eviti gli sprechi e si concentri su freschezza e stagionalità a chilometro zero); ‘L’orto Giusto’, progetto in partnership con una cooperativa di agricoltura sociale dove lavorano persone con disabilità impiegate nella coltivazione; garantire benessere ed equilibrio vita lavoro ai dipendenti attraverso specifiche politiche aziendali.

Elettromar spa. La società di ingegneria e costruzioni di Follonica propone soluzioni orientate all’ottimizzazione dei processi produttivi attraverso sistemi integrati di automazione industriale. E’ stata premiata nella categoria ‘sostenibilità economica’ per aver sviluppato un progetto di Academy aziendale riconosciuto dalla Regione Toscana, riguardo la formazione e la selezione di figure tecniche specializzate nel settore dell’automazione industriale. In particolare il percorso di apprendistato duale rilascia un diploma di qualifica professionale con titolo certificato riconosciuto dall’UE e spendibile nel mercato del lavoro e come credito formativo universitario.

Premio Impresa Sostenibile, i vincitori