Premio Letterale Nazionale ALA 2022, le premiazioni

24 Ottobre 2022

Livorno 24 ottobre 2022

Si è svolto l’evento dell’anno più importante e impegnativo per casa editrice livornese A.L.A:

la cerimonia di premiazione del Premio Letterale Nazionale A.L.A. edizione 2022

la cerimonia di premiazione del premio letterario A.L.A. 2022 giunto alla VII edizione si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 presso la sede dei Bottini dell’olio della Biblioteca Comunale in Piazza del Luogo Pio a Livorno.

Questo l’elenco dei finalisti, in ordine alfabetico, del concorso Premio Letterario A.L.A.

“Il Magnifico Lettore” sez. C, Narrativa Edita:

“In nome del figlio” – Licia Allara

“Anima sii come la montagna” – Paolo Borsoni

“Il giardino di Emma” – Paolo Dapporto

“Latte di fico verde” – Bianca Gabrielli

“Come pianta nella sabbia” – Massimiliano Morescalchi

“Preghiera di sangue” – Guergana Radeva

I risultati finali:

1. “Latte di fico verde” di Bianca Gabrielli

2. “Come piante nella sabbia” di Massimiliano Morescalchi

3. “In nome del figlio” di Licia Allara Canepa

Menzione d’Onore della giuria: “Anima, sii come la montagna” di Paolo Borson

Il vincitore ha ricevuto il primo premio “Maria Mazzarino” e parteciperà di diritto al Premio Nazionale Toscana che vedrà in gara tutti i vincitori dei singoli premi provinciali banditi in Toscana per la narrativa edita (Firenze-Arezzo-Siena-Grosseto-Livorno-Pisa-Lucca-Prato).

