Home

Eventi

Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, annunciati i sei finalisti

Eventi

24 Maggio 2025

Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, annunciati i sei finalisti

Livorno 24 maggio 2025 Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, annunciati i sei finalisti

Premio del Mare Piero Ottone: annunciati i sei finalisti. A Capraia la premiazione il 7 giugno

Capraia Isola (LI), 21 maggio 2025 – Si accendono i riflettori sulla seconda edizione del Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, tra gli appuntamenti più affascinanti del panorama culturale italiano dedicati alla narrativa legata al mare, alle isole e alla navigazione.

Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio della Regione Toscana, sono stati annunciati i sei finalisti dell’edizione 2025.

A contendersi il premio sono:

Veronica Galletta con Pelleossa (Minimum Fax)

Federica Manzon con Alma (Feltrinelli)

Dorte Hansen con Al mare (Fazi)

Elizabeth O’Connor con L’odore freddo del mare (Garzanti)

Evelina Santangelo con Il sentimento del mare (Einaudi)

Domenico Starnone con Il vecchio al mare (Einaudi)

Un riconoscimento nato per celebrare l’amore per il mare e la letteratura che, quest’anno, ha raccolto ben 29 candidature da parte di autori italiani e internazionali, sostenute dalle maggiori case editrici.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 giugno 2025 sull’Isola di Capraia, luogo simbolico e affascinante che ospita, dal 2020, una biblioteca all’interno di una torre del Cinquecento affacciata sul mare. Attualmente, a causa di lavori di restauro, la biblioteca è stata trasferita in una nuova sede chiamata “l’Oblò”, situata proprio sul molo di attracco delle navi.

La giuria tecnica, composta da nomi illustri del panorama culturale e letterario come Loredana Lipperini, Anna Folli, Ilide Carmignani, Nadia Terranova e altri esperti del settore, proclamerà i vincitori per la narrativa italiana e straniera. Accanto al giudizio tecnico, si affianca il Premio Pegaso delle Biblioteche Toscane, promosso dalla Regione Toscana: ottanta lettori, selezionati in collaborazione con tredici biblioteche regionali, assegneranno un premio speciale, arricchendo così il valore partecipativo del concorso.

Ma il Premio Ottone è anche un’occasione di incontro e scambio culturale: dal 7 al 14 giugno, Capraia ospiterà incontri con gli autori finalisti, letture pubbliche e momenti di dialogo con i lettori delle biblioteche toscane. In contemporanea, torna anche il Capraia Sail Rally, lo storico raduno di barche d’epoca che trasforma il porto in un museo galleggiante, creando un connubio perfetto tra letteratura e tradizione marinaresca.

Promosso dal Comune di Capraia Isola, finanziato con fondi europei attraverso il PNRR Attrattività dei Borghi – Next Generation EU, e curato dall’Associazione Pro Loco Capraia Isola, il Premio conferma la sua vocazione: far dialogare la cultura letteraria con la bellezza del mare, in uno scenario unico al mondo.

Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, annunciati i sei finalisti