Premio Rotonda 2022, i nomi dei vincitori

Eventi

10 Ottobre 2022

Livorno 10 ottobre 2022

Lo scorso sabato 1^ ottobre si è conclusa l’estemporanea del Premio Rotonda, il concorso artistico animato dallo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea e l’ispirazione artistica che storicamente caratterizza il luogo della Rotonda di Ardenza a Livorno.

Tra i 90 artisti di opere di grafica, pittura, fotografia, video, scultura, performance e installazioni, alla presenza del Sindaco Luca Salvetti, della Presidente della Fondazione Trossi Uberti, Libera Capezzone e della Direttrice Veronica Carpita, vengono premiati per gli under 35 Martina Volandri, con la sua opera pittorica senza titolo che raffigura un angolo della pineta di Ardenza che contempla il mare e Mattia Parisse, originario di Terni, come vincitore assoluto della 68esima edizione con l’opera “Cornicetra”.

Spiega il Professor Gianni Pozzi le motivazioni del premio della giuria a Parisse: “Si tratta di un’opera che unisce una piattaforma tecnologica ad una capacità di coinvolgimento ambientale, una piattaforma tecnologica che recupera i suoni dell’ambiente e li mette in corrispondenza con una finestra digitale che guarda allo spazio della Rotonda. Dunque, l’unione di una ricerca della natura tecnologica del mezzo e della finestra tipica della pittura”.

L’istallazione sonora di Mattia Parisse



La giuria composta da Gianni Pozzi, Giorgio Bacci e Antonella Sciarra, ha nominato i dieci selezionati che domenica scorsa 2 ottobre hanno esposto le loro opere nelle sale della Fondazione Trossi Uberti.

Si tratta delle opere di:

Chiara Anaclio, Alessandro Bennati, Collettivo Cui Cuo Cua, del Collettivo Cuore, Collettivo Poems, Asya Dell’Omodarme, Massimiliano Luschi, Emanuela Politi, Michael Rotondi, Michele Stagni.

Una menzione d’onore viene attribuita al collettivo Cui Cuo Cua, con un’opera multisensoriale molto apprezzata dal pubblico e di grande coinvolgimento collettivo.

Il video delle performance e istallazioni del Collettivo Cui Cuo Cua, Collettivo Cuore e del Collettivo Poems.

La manifestazione ha avuto una grande risonanza con il pubblico accorso numeroso (oltre 1500 sono stati i visitatori, 2000 considerando gli eventi collaterali) in una Rotonda cosparsa di arte, di cui ci restano le eco nelle foto di Paolo Ciriello (qui nella gallery) e nel video di Emilia Trevisani

Come recita il famoso proverbio, il sole ha baciato la bellezza e la placida temperatura ha accompagnato artiste e artisti internazionali e nazionali, provenienti da molte regioni d’Italia, fino all’imbrunire con la Rotonda illuminata dall’installazione “Orbita” di Giacomo Favilla.

Molti i visitatori che sono arrivati alla Rotonda seguendo l’itinerario storico- antropologico elaborato da Itinera e tanti anche coloro che hanno partecipato alle conferenze in FTU e alla mostra Libeccio, dedicata a Maurizio Biagini che proprio al finissage di Domenica 9 Ottobre, ha ricordato l’artista scomparso grazie alle parole degli amici e collezionisti con Pier Giorgio Curti, Serafino Fasulo e Filippo Lotti.

Con i motori sempre accesi, termina così la 68esima edizione del Premio Rotonda, con il giusto abbrivio dovuto al successo, per l’edizione del prossimo anno.