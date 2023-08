Premio Rotonda: bando prorogato, c’è tempo fino al 20 agosto

Cronaca

16 Agosto 2023

Livorno, 16 agosto 2023

Il Premio Rotonda CittàdiLivorno 1953-2023, comunica ufficialmente la proroga del Bando Estemporanea alla mezzanotte di domenica 20 Agosto (da non confondere con il Bando Esposizione, ormai chiuso con i suoi 44 selezionati).

Il concorso del Bando Estemporanea è aperto a tutte le artiste e a tutti gli artisti, di ogni nazionalità e senza limiti d’età, che avranno comunicato la loro adesione entro la data prorogata.

Ogni artista può partecipare con una sola opera, senza specifiche limitazioni per medium, dimensioni e tecnica utilizzata, con il solo vincolo tematico: la luce.

La luce rappresenta,infatti, il tema di questa edizione del Premio e costituisce il filo rosso che unisce i due bandi: l’estemporanea e l’ esposizione.

Sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, performance e installazioni (anche con eventuali elementi predisposti) purché realizzate in estemporanea il giorno 27 agosto 2023 presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi tra le ore 9 e le ore 16.

Tra i partecipanti la giuria all’unanimità eleggerà le dieci opere finaliste, l’opera vincitrice assoluta del Premio e l’opera vincitrice di artisti under 35.

All’artista vincitore del Premio Rotonda saranno corrisposte Euro 1.300 (milletrecento). Alla miglior opera di artista under 35 Euro 700 (settecento). Non sono previsti premi ex aequo.

L’iscrizione si ritiene completata con la compilazione on line di una scheda di partecipazione e il versamento di una quota di iscrizione entro il giorno 13 agosto 2023. La quota, a parziale copertura delle spese di Organizzazione, è fissata in Euro 25 (venticinque), con agevolazioni per gli studenti.

Sono inoltre previste borse di residenza per gli studenti afferenti alle Aba, Accademie delle Belle Arti.

Sul sito della Fondazione Trossi Uberti, https://www. fondazionetrossiuberti.org/

che coordina il Premio Rotonda CittàdiLivorno, nella pagina dedicato al Premio, è possibile scaricare integralmente il bando.