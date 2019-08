Home

Premio Rotonda e Terme del Corallo, 1.195 euro per le opere all’asta

19 agosto 2019

Livorno – 1.195 euro è l’incasso dell’asta per le Terme del Corallo che si è svolta nella cornice dello Chalet della Rotonda.

Questo evento collaterale del Premio Rotonda 2019 giunto alla 66^ edizione è il frutto di una estemporanea d’arte che si è svolta il 2 giugno dentro il parco delle Terme del Corallo

Alcuni momenti dell’estemporanea del 2 giugno

La partecipazione di pubblico è stata eccezionale e l’asta non poteva chiudersi con un successo.

Decine le opere vendute, mentre per quelle rimaste siamo già al lavoro per una seconda asta che si svolgerà proprio dentro le Terme del Corallo.

La sinergia tra Ro.Art, Toscana Arte G. Match e Reset si è rilevata vincente, non solo per l’organizzazione di questo evento, ma per l’intero Premio Rotonda.

Giuseppe Pera (Reset Livorno): “Un grazie di cuore agli artisti per le opere donate, a tutti i cittadini che le hanno acquistate (l’incasso verrà donato al Comune di Livorno per ulteriori lavori di recupero delle Terme).

A tutti i volontari che hanno lavorato affinché l’asta (una novità assoluta per tutti) si svolgesse senza intoppi. Grazie e grazie Livorno”