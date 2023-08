Home

Premio Rotonda, ecco i nomi degli artisti selezionati

10 Agosto 2023

10 Agosto 2023

Livorno, 10 agosto 2023 – Premio Rotonda, ecco i nomi degli artisti selezionati

La Giuria del Premio Rotonda CittàdiLivorno 1953-2023, presieduta da Michele Pierleoni e composta da Anna Gorchakovskaya e Nadia Marchioni, ha selezionato i nominativi che parteciperanno all’Esposizione dal 26 agosto al 2 settembre a Livorno.

Artiste e artisti sono stati selezionati sulla base del proprio curriculum artistico, di un’opera presentata che avesse come tema la luce e del creativo bozzetto di allestimento del proprio spazio espositivo.

Il tema di questa edizione del Premio punta l’attenzione sulla peculiarità che ha attratto gli artisti alla Rotonda d’Ardenza fin dalla sua nascita alla metà dell’Ottocento: la luce, elemento mutevole che si materializza attraverso gli alberi, amplificato dal riverbero del mare.

Gli artisti selezionati, hanno declinato il tema in molteplici approcci e tecniche, restituendo un mosaico di interpretazioni vivaci e inattese.

Il bando Esposizione rappresenta la novità di questa edizione del Premio, giunto alla 70esima edizione, con 44 spazi espositivi realizzati appositamente dallo studio di architettura 70m2.

Tra gli artisti selezionati, sette sono gli under 35 che allestiranno il proprio spazio d’artista, due dei quali vincitori di borse di residenza offerte dallo sponsor Laviosa Foundation.

All’interno del fitto calendario di eventi – presto comunicati in dettaglio – che animano la settimana labronica dedicata all’arte in tutte le sue manifestazioni, sarà possibile incontrare gli artisti e conversare con loro nei giorni 28, 29 e 30 Agosto a partire dalle ore 18.00 in “Assaggi d’artista- incontro al tavolino con gli artisti della rotonda” sorseggiando le proposte offerte dall’amaro Artista.

Questa edizione del Premio Rotonda, organizzata dalla Fondazione d’arte Trossi-Uberti su incarico del Comune di Livorno, è realizzata con il determinante sostegno della Fondazione Livorno, con importanti sponsor come Laviosa Foundation, Castagneto Banca 1910, Alphateam oltre a sponsor tecnici quali la Fondazione Teatro Goldoni, lo Chalet della Rotonda, Stampissime, Amaro Artista e La Baracchina Rossa.

Di seguito, la lista degli artisti selezionati e le due vincitrici della borsa di residenza:

Alberani Sara

Baldi Emiliano

Baudin Martine

Bergamin Antonella

Biagini Cinzia

Bocci Federico (COLLETTIVO NV)

Bonaretti Gabriella

Borgiotti Gugliemetti Valentina

Burla Francesco

Carioti Luigina

Cionini Claudio

Degan Paolo

Fasulo Serafino

Fiandanese Michela (borsa di residenza Laviosa Foundation)

Florio Bruno

Forestiere Ettore

Geraci Gloria

Guarducci Renzo

Lepori Stefano

Lomi Massimo

Lucchini Antonella

Luschi Valeria

Luschi Massimiliano

Maestrini Alessandro

Marasco Carlo

Marcello Diana

Marfè Ines

Marini Arnaldo

Marzullo Paolo

Mazzoni Cinzia

Menici Paolo

Mongatti Franco

Neri Sofia (borsa di residenza Laviosa Foundation)

Nesti Roberta

Ovani Moreno

Pardini Valeria

Pardini Carlotta

Pilloni Virginia

Pucci Fulvio

Rosini Athos (TERZO COLLETTIVO)

Sbaragli Silvano

Stagni Michele

Staino Isabella

Violi Amalia Teresa

