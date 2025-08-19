Home

Premio Rotonda: la giuria ha selezionato gli espositori, i nomi

19 Agosto 2025

Premio Rotonda: la giuria ha selezionato gli espositori, i nomi

Livorno 19 agosto 2025 Premio Rotonda: la giuria ha selezionato gli espositori, i nomi

“Premio Rotonda”, presentato a Palazzo Comunale il lavoro di selezione svolto dalla Giuria



La Giuria del Premio Rotonda Città di Livorno 2025, presieduta da Serena Becagli e composta da Matteo Giuntini e Alessia Locatelli, ha selezionato le artiste e gli artisti che parteciperanno a questa edizione del Premio.

Per l’esposizione gli artisti scelti sono 63, di cui 28 per la pittura, 17 per la fotografia, 11 per la grafica e 7 per la scultura.

Provengono da città della Toscana (Livorno, Pisa, Lucca, Piombino, Grosseto, Firenze), da Torino, Modena, Bergamo, Palermo, Bologna, Genova, Milano, Bari, Vicenza, Gorizia, Roma, e da paesi esteri come Venezuela, Cina, Scozia, Svizzera. Gli under 35 sono 24, di cui 3 iscritti ai Licei artistici.

Gli iscritti all’estemporanea di sabato 23 agosto sono 47, di cui 24 per la pittura, 9 per la fotografia, 8 per la scultura, 6 per la grafica. Provenienze: Toscana, Sicilia, Piemonte, Campania, Lombardia.

Più di 180 le richieste di partecipazione.

Questa mattina la presentazione a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, della presidente della Fondazione Trossi-Uberti Angie De Santi Simonini, della presidente di Giuria Serena Becagli, dei giurati Alessia Locatelli e Matteo Giuntini, del curatore Federico Sperti. In sala anche la direttrice della Fondazione Trossi Uberti Veronica Carpita.

Visibilmente soddisfatta l’assessora Rafanelli che durante la presentazione ha svolto anche le veci del Sindaco: “Siamo ormai alla partenza della 72ª edizione del Premio Rotonda, evento che rappresenta l’identità di Livorno. Una città che dal punto di vista artistico ha i contorni ben definiti, quelli del vero talento. Il titolo del Premio Rotonda quest’anno è Radici, una sorta di metafora della storia della nostra città che ha la capacità di proiettarci anche verso il futuro”.

E’ intervenuta anche la presidente della Fondazione Trossi Uberti Angie De Santi Simonini che ha ringraziato il Cda della Fondazione, il Comune, i collaboratori della Trossi, tutti coloro che hanno lavorato al Premio e gli sponsor che hanno sostenuto l’evento ed ha aggiunto:

“La qualità è veramente cresciuta a livello esponenziale e questo è dovuto non solo a un’immagine della Fondazione che si è consolidata nel tempo, ma anche a tante attività e novità che sono state apportate nel corso di questa edizione.

Colgo l’occasione anche per ricordare che è di questi giorni la notizia che la Fondazione Tossi Uberti, che era appunto capofila di un progetto che si chiama Progetto di Rete Opstart Livorno, è rientrata tra i vincitori del bando regionale per i fondi europei. Quindi questo ci consentirà di dare residenza a giovani artisti e curatori e quindi di raggiungere quello che è il nostro obiettivo ovvero la formazione artistica e la crescita artistica dei giovani”.

Il curatore del Premio Rotonda, la presidente della Giuria e i due giurati, tutti esperti di arte, si sono dimostrati soddisfatti di lavorare all’evento ed hanno reso manifesta la difficoltà della scelta delle opere, perchè tutte interessanti e di spessore.

Ricapitolando la mostra sarà inaugurata venerdì 22 agosto alle ore 18.00. Sabato 23 poi si terrà l’estemporanea dalle 9.00 alle 18.00 con premiazione finale. Inoltre dal lunedì al venerdì alle 18.30 alla Rotonda ci saranno sempre dei talk con il curatore e la giuria.

Questi i nominativi per l’Esposizione in programma dal 22 al 31 agosto:

PITTURA

GRAFICA

FOTOGRAFIA

SCULTURA E INSTALLAZIONE

Dopo i finalisti dell’Esposizione, ecco i nomi delle artiste e degli artisti che parteciperanno all’Estemporanea che si terrà sabato 23 agosto a partire dalle ore 9 alla Rotonda d’Ardenza.

La premiazione delle tre opere vincitrici sarà alle ore 18. Un’occasione da non perdere quella di veder lavorare i numerosi partecipanti dal vivo!

Monica Bandecca

Cristina Benesperi

Emilia Bini

Gabriella Bonaretti

Laura Bolognesi

Dayligh Bovolo

Aurora Bresci

Olga Buneeva

Leonardo Cambri

Michela Carugini Orzalesi

Claudia Ceccherelli

Luna Colombini

Daniele Consani

Martina Corradi

Leonardo D’addato

Cesare Diana

Fulvio Di Lazzaro

Lorenzo Dominici

Gabriella Foca

Pier Luigi Frisini

Alessandro Fruzzetti

Giuseppina Gallo

Annalisa Giacopelli

Francesca Giorgetti

Aurora Infurna

Patrizia Leonardo

Luca Leotta

Debora Marovelli

Franco Mongatti

Bianca Montingelli

Valentina Morini

Lavinia Natarelli

Laura Neri

Massimo Palamidessi

Roberto Pampana

Matteo Pannocchia

Paolo Paoletti

Antonio Perillo

Rossella Pinochi

Claudia Ruffinelli

Riccardo Scannapieco

Claudia Schiazza

Veronica Socci

Alessandra Tocci

Eleonora Vajo

Serena Vecchio

Martina Volandri

