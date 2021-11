Home

Cronaca

Prendi il Taxi, il Comune da 200 euro di buoni, chi può fare domanda e come

Cronaca

5 Novembre 2021

Prendi il Taxi, il Comune da 200 euro di buoni, chi può fare domanda e come

Una misura a favore di specifiche categorie di cittadini residenti

In arrivo buoni taxi per 200 euro a testa: al via la presentazione delle domande

Livorno, 5 novembre 2021

Fino al 31 dicembre specifiche categorie di cittadini residenti a Livorno potranno richiedere al Comune buoni taxi per un ammontare di 200 euro, per spostamenti in zone urbane ed extraurbane.

Con delibera di Giunta Comunale n. 589 l’Amministrazione Comunale ha disposto infatti di erogare buoni per l’acquisto di servizi di trasporto non di linea (taxi e servizi di noleggio auto-Ncc) a favore di: persone con età superiore a 65 anni, farmacisti, medici, infermieri, OSS, OSA, tecnici sanitari e operatori sanitari operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie presenti sul territorio del Comune di Livorno, persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 33%, persone sottoposte a terapia salvavita o persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della L.104/1992, persone appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a € 20.000, donne in gravidanza, persone attualmente disoccupate e iscritte alle liste di collocamento, maggiorenni fino ai 25 anni compresi.

Ogni buono ha un valore di 5 euro e può coprire fino al 50% del costo della singola corsa fino ad un massimo di 20 euro. Per una corsa possono essere utilizzati massimo 4 buoni.

A ciascun richiedente verrà assegnato un carnet di 40 buoni viaggio.

L’accettazione del buono è obbligatoria per il servizio taxi in caso di corsa urbana. I buoni potranno essere utilizzati per gli spostamenti con servizio di taxi (tutti) o NCC (quelli aderenti).

La misura viene erogata in attuazione del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, all’art. 200-bis che ha istituito il cosidetto “Buono viaggio”.

“Con questa misura – dichiara l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – speriamo da un lato di offrire un supporto alle esigenze di mobilità di molti cittadini, dall’altro di rilanciare un comparto, quello del trasporto pubblico non di linea, che ha subito un duro colpo a causa del Covid, e che può invece dare un importante contributo alla strategia della mobilità sostenibile, come avviene in tante città europee ed italiane. Ci preme sottolineare che i giovani sono stati inseriti nella area dei beneficiari perché possano sperimentare quanto è comodo e sicuro, ad esempio, usare il taxi per andare in discoteca”.

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente può presentare la domanda entro il 31/12/2021 inserendo il proprio Codice Fiscale sul sito del Comune di Livorno al seguente link:

https://www.comune.livorno.it/DomandaBuonoTaxi/index.asp

Ritiro dei buoni taxi

Una volta terminata la procedura per richiedere il carnet, il richiedente riceverà una prima mail automatica di avvenuta conferma del corretto inoltro della domanda.

A partire da questa data, entro sette giorni lavorativi il richiedente riceverà via mail la conferma dell’accettazione della domanda o il rifiuto motivato. In caso di rifiuto l’utente potrà ripresentare la domanda.

In caso di accettazione il richiedente potrà ritirare. In caso di accettazione il richiedente potrà ritirare i buoni o presso l’Ufficio Polizia Amministrativa oppure presso lo Sportello per la mobilità, prendendo appuntamento mediante whatsapp al seguente numero: 3426628606 .

Questi i giorni prenotabili:

POLIZIA AMMINISTRATIVA

(Piazza del Municipio, palazzo nuovo, 2° piano) SPORTELLO PER LA MOBILITÁ

(Piazza del Municipio, palazzo nuovo, 3° piano) Martedì 16 e giovedì 18 novembre, dalle 15 alle 17 Lunedì 22 e venerdì 26 novembre, dalle 9 alle 12:30 Martedì 30 novembre e giovedì 2 dicembre, dalle 15 alle 17 Lunedì 6 e venerdì 10 dicembre, dalle 9 alle 12:30 Martedì 14 dicembre e giovedì 16 dicembre, dalle 15 alle 17 Lunedì 20 dicembre, dalle 9 alle 12:30 Martedì 28 dicembre e giovedì 30 dicembre, dalle 15 alle 17

I buoni taxi possono essere utilizzati dalla consegna fino alla scadenza fissata del 31 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe.

Per maggiori informazioni sulla procedura e per richiedere i buoni taxi:

https://www.comune.livorno.it/ polizia-amministrativa/ disposizioni-carattere- generale/buoni-taxi-ncc

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin