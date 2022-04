Home

“Prendimi l’anima” di MaBell, dal 1° maggio il videoclip ufficiale con le scene girate a Livorno

Musica

24 Aprile 2022

Musica – Livorno 24 aprile 2022

Concluse le riprese del videoclip ufficiale del brano “Prendimi l’anima”. Dal 1° maggio sarà visibile sul canale YouTube Inediti per Interpreti ed in anteprima nella sezione Musica del periodico tematico La Redazione Online.

“ Prendimi l’anima” il singolo estratto dall’album The Traveller- di MaBell è il primo brano uscito in rotazione radiofonica; per l’artista rappresenta l’inizio del viaggio, quando ha compreso che le serviva solo la spinta necessaria a riconoscersi l’urgenza di vivere la propria passione e di realizzare l’album.

Concetto profondo, ripreso generalizzato anche nella sceneggiatura che invita chiunque si senta intrappolato nelle responsabilità quotidiane, soprattutto le donne, a rendere sacro uno spazio personale per seguire la propria vocazione.

Il video è stato realizzato dalla videomaker Veronica Metalli

