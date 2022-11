Home

Cronaca

Prenotazioni sanitarie, “la USL consenta agli anziani la prenotazione al Cup”

Cronaca

13 Novembre 2022

Prenotazioni sanitarie, “la USL consenta agli anziani la prenotazione al Cup”

Sanità, Tenerini e Stella (FI): “Assurdo anziani costretti a fare due code per prenotare visite Asl Toscana Nord Ovest”

“A persone non in grado di usare pc, si consenta prenotazione tradizionale a sportello Cup”

Firenze, 10 novembre

“Purtroppo, da alcune settimane, gli anziani che vivono nelle zone di competenza dell’Asl Toscana Nord Ovest lamentano particolari disagi per prenotare visite ed esami al Cup.

Il vecchio metodo analogico non è più contemplato e al suo posto è entrato in vigore il sistema Zero Code; un metodo di prenotazione di visite ed esami interamente online.

Questo sistema crea grossi problemi alle persone di una certa età e non in grado di usare i mezzi tecnologici, costringendoli a fare la coda due volte”.

E’ quanto denunciano l’on. “Chiara Tenerini”, deputata toscana di Forza Italia e il capogruppo del partito al Consiglio regionale della Toscana, “Marco Stella”.

“In alcune città – spiegano Tenerini e Stella – gli anziani si mettono in coda allo sportello del Cup, ma poi sono costretti a prenotare gli esami e le visite sul computer

Un computer che molti di loro non hanno e non sanno usare.

A Cecina (Livorno), ad esempio vengono invitati a farsi aiutare da Comune Amico. Qui viene consegnato un promemoria di prenotazione, che poi va riconsegnato all’addetto allo sportello del Cup, facendo nuovamente la coda.

Quindi gli anziani sono costretti a fare due file: al Comune Amico, e al Cup.

E’ una cosa irragionevole, che fa perdere tempo e basta, e chiediamo all’Asl Nord Ovest di consentire alle persone non in grado di usare il computer, di poter prenotare le visite e gli esami nella maniera tradizionale, allo sportello del Cup”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin