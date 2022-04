Home

Politica

“Preoccupante situazione di Limoncino”, approvate mozioni di M5S e Buongiorno Livorno

Politica

22 Aprile 2022

“Preoccupante situazione di Limoncino”, approvate mozioni di M5S e Buongiorno Livorno

Livorno 22 aprile 2022

Limoncino, i Gruppi consiliari Movimento 5 Stelle Livorno e Buongiorno Livorno esprimono soddisfazione per l’approvazione all’unanimità di due mozioni:

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale di due mozioni riguardanti la preoccupante situazione che si è venuta a creare al Limoncino e che vede protagonista un comitato di cittadini, impegnato giorno e notte nella difesa ambientale delle nostre colline.

Questi concittadini meritano tutta l’attenzione possibile da parte delle forze politiche, perché ormai da anni 13 anni si battono in modo coerente e pacifico contro quello che risulta essere un vero scempio ambientale per il nostro territorio.

Una doverosa attenzione che, durante il Consiglio comunale, è stata loro riconosciuta.

La prima mozione approvata:

riguardava la richiesta al Sindaco di poter emanare una ordinanza contingibile e urgente per fermare il transito dei camion sulla via del Limoncino, in attesa che un giudice si pronunci (nuovamente) in merito.

Dopo qualche osservazione di carattere burocratico avanzata dal Segretario generale e un emendamento da parte del Consigliere di maggioranza Piero Tomei, siamo riusciti a trovare una quadra, richiedendo che venisse sì avviato un “percorso istruttorio per verificare possibili atti da emanare per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica”, ma che si potessero anche chiedere eventuali pareri legali esterni all’Avvocatura comunale e che tale istruttoria fosse finalizzata anche a provvedimenti contingibili e urgenti, come le ordinanze sindacali. Una mediazione che riteniamo utile e soddisfacente della quale monitoreremo attentamente l’attuazione.

La stessa cosa è accaduta alla seconda mozione presentata per chiedere l’arretramento del cartello di divieto di accesso ai camion da via del Limoncino alla strada provinciale della Valle Benedetta.

Anche questo lo riteniamo un passo avanti: una cosa apparentemente di semplice attuazione, ma comunque fondamentale per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano dalla Via della Valle Benedetta.

Si tratta di una richiesta che il comitato fa da oltre due anni alle amministrazioni comunale e provinciale e che, dopo questo atto di indirizzo politico, speriamo possa essere finalmente attuata.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin