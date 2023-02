Home

17 Febbraio 2023

Preparare lo Sloppy Joe il sandwich statunitense composto da carne di manzo macinata e altri condimenti a piacere

17 febbraio 2023

Lo sloppy joe è un sandwich statunitense composto da carne di manzo macinata, cipolle, salsa di pomodoro o ketchup, salsa Worcestershire, e altri condimenti a piacere racchiusi in due fette di pane per hamburger.

Preparare lo Sloppy Joes

Metodo

PASSO 1

Scaldate l’olio in una padella profonda e fate soffriggere la cipolla, il peperone e l’aglio per 8-10 minuti fino a quando non si ammorbidiscono. Aggiungete la carne tritata, sbriciolandola con un cucchiaio di legno, e mescolate finché non diventa marrone ovunque. Aggiungete i pomodori e il chipotle o la salsa barbecue, e aggiungete un po’ di condimento. Fate sobbollire per 10-15 minuti fino a quando la salsa si è addensata.

PASSO 2

Mettete le fette di formaggio sopra la carne e coprite con un coperchio per 2 minuti in modo che si sciolga nella salsa. Riempite i panini con le cipolle croccanti, e la lattuga da parte per raccogliere la salsa extra.

INGREDIENTI

1 cucchiaio di olio vegetale

1 cipolla, finemente tritata

2 peperoni rossi o gialli piccoli, finemente tritati

2 spicchi d’aglio, schiacciati

400g di carne macinata

2 lattine di pomodori a pezzetti da 400ml ciascuna

2 cucchiai di salsa chipotle o salsa barbecue affumicata

4 fette di formaggio

6 panini per hamburger

cipolle croccanti, da servire

lattuga iceberg, da servire

