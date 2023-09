Home

Provincia

Preparazione e vendita di panini, manca valutazioni rischi: denuncia, sanzioni e attività sospesa

Provincia

3 Settembre 2023

Preparazione e vendita di panini, manca valutazioni rischi: denuncia, sanzioni e attività sospesa

Livorno 3 settembre 2023 – Preparazione e vendita di panini, manca valutazioni rischi: denuncia, sanzioni e attività sospesa

I militari del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Livorno, unitamente alla locale Stazione Carabinieri, hanno effettuato dei controlli in esercizi pubblici di Venturina Terme.

Presso una di queste attività, dedita alla preparazione e vendita di panini, è stata rilevata una violazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro in quanto il titolare, un 36enne di origini orientali, aveva omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi – D.V.R.

I carabinieri hanno pertanto proceduto alla denuncia in stato di libertà all’A.G. labronica; ad elevare sanzioni per un importo di quasi 2.000 euro; a sospendere l’attività imprenditoriale che potrà riprendere solo quando il titolare provvederà a mettersi in regola.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin