Presentata la 31esima edizione del Trofeo Sara Mazzi

Calcio

10 Giugno 2025

Si giocherà domenica 15 giugno al campo sportivo Magnozzi

Livorno, 9 giugno 2025

E’ stata presentata in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale la 31esima edizione del Trofeo Sara Mazzi, dedicato alla piccola Sara, deceduta il 18 gennaio del 1990 e prima bambina donatrice di organi.

Erano presenti la vicesindaca Libera Camici, i familiari di Sara Mazzi, il presidente di Avis Livorno Antonio Cucè, un rappresentante della Polisportiva Sorgenti e un delegato di un sindacato militare che ha donato i gadget da distribuire durante il torneo.Il sindaco Luca Salvetti ha fatto un saluto finale.

Le offerte libere raccolte durante il trofeo, che si terrà domenica 15 giugno al campo Magnozzi nel quartiere Sorgenti, saranno devolute ad Avis Livorno.

“Come sapete mi occupo di istruzione – sono le parole della Vicesindaca – e proprio per questo vorrei ricordare che a Sara è intitolato anche un servizio educativo comunale, “Il giardino di Sara”, che si trova nei pressi di Villa Corridi. L’invito chiaramente è a prendere parte a questo torneo, che ha come finalità quella comunque di devolvere le offerte libere ad AVIS per ricordare quanto sia importante il dono. Sara è stata la prima bambina a donare gli organi a Livorno. Il trofeo a lei dedicato, oltre ad essere un momento di divertimento per tutti i bambini che vi partecipano, è anche un momento di riflessione per una finalità assolutamente più che nobile”.

Il Trofeo Sara Mazzi, si terrà appunto domenica 15 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 al campo sportivo “Magnozzi” nel quartiere Sorgenti. Vi parteciperanno i bambini delle categorie 2018/2019. L’ingresso è libero.

L’evento è in collaborazione con Pro Livorno Sorgenti, Young Livorno Calcio, Csd Livorno 9, Associazione Giovani Atleti Tancredi, Academy Livorno, Asd Portuale Livorno, Asd Livorno Calcio Women, Asd Orlando Calcio Livorno, Carli Salviano.

