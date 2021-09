Home

9 Settembre 2021

Presentata la gara di nuoto in acque libere “Romito Swim Race”

Terza edizione della gara di nuoto in acque libere “Romito Swim Race”

Livorno, 9 settembre 2021

Presentata a Palazzo Comunale la terza edizione di “Romito Swim Race” la gara di nuoto in acque libere che si snoderà lungo la costa del Romito, con base a Quercianella, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 settembre.

.La manifestazione fa parte del calendario Eventi 2021 di Quercianella

“Romito Swim Race” è realizzata con il patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno Ufficio Turismo e Grandi Eventi.

La prima competizione sarà sabato 11 settembre alle ore 16.00 con la gara del miglio marino (1852m.). Si parte e si arriva al moletto di Quercianella.

Domenica 12 alle ore 10 ci sarà la partenza della 5km

Partenza dalla spiaggia antistante al Maroccone con arrivo sempre al moletto di Quercianella

Domenica pomeriggio alle ore 15.30 sarà la volta della gara sprint di 800 metri. Partenza dai bagni Paolieri ed arrivo al moletto di Quercianella.

I nuotatori saranno seguiti dal gruppo sup del Maroccone e di Chioma.

La gara sarà valida per il sesto campionato italiano dei Vigili del Fuoco che saranno presenti con 100 Atleti, oltrechè contribuire al servizio di sicurezza in terra ed in mare. 360 in totale gli iscritti alle gare.

La presenza della Croce Rossa Italiana garantirà sicurezza e salute agli atleti.

La “Romito Swim Race” nasce dall’ intuizione e alla passione di Samuele Pampana; campione del recente passato di nuoto in vasca ed in acque libere, e cresce grazie agli appassionati che vi si dedicano e agli sponsor che offrono la loro partecipazione.

Il progetto è di trasformare la manifestazione in un punto di riferimento per il nuoto nazionale ed internazionale in acque libere, all’altezza della tradizione natatoria livornese, oltre a valorizzare e far conoscere l’incantevole costa del Romito anche ai non livornesi e fare beneficenza. Il ricavato della gara ogni anno è destinato ad associazioni del territorio che operano nel campo del volontariato.

Quest’anno il ricavato sarà diviso tra l’associazione Zenith che si occupa di sport per disabili ed il ripristino del Ca’ Moro.

“Quest’anno abbiamo deciso di dare una veste istituzionale alla Romito Swim Race – ha affermato il sindaco Salvetti durante la conferenza stampa – presentando la gara in Sala Cerimonie e inserendola nell’elenco degli eventi sportivi cittadini. La manifestazione di nuoto in mare è cresciuta nel tempo e si sta affermando a livello nazionale. Lo attesta la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia”.

Official partner dell’organizzazione sono la AITQ Proloco Quercianella ed il Circolo Nautico Quercianella.

Sponsor delle gara Water Zone, Intergomma, Farmacia Dr. Pierini, discount Dpiù e Risa Group.

