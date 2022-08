Home

Presentata la lista l’Alleanza Verdi Sinistra, i nomi dei candidati alla Camera e al Senato in tutti i collegi d’Italia

24 Agosto 2022

Roma 24 agosto 2022 – Presentata la lista l’Alleanza Verdi Sinistra, i nomi dei candidati alla Camera e al Senato in tutti i collegi d’Italia

“La lista ha un doppio obiettivo:

lavorare per sconfiggere la destra in tutta Italia, e lavorare per sconfiggere la crisi climatica e quella sociale che attanaglia questo Paese.”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti nel corso della presentazione dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre, in piazza Santi Apostoli a Roma insieme ad Angelo Bonelli.

“Grazie a queste candidature di qualità, con straordinarie figure della società civile di questo Paese, grazie a personalità che esprimono esperienze vive nei territori; grazie a giovani, uomini e donne, a sensibilità diverse che insieme raccontano un’altra Italia possibile; possiamo sperare per il futuro – conclude Fratoianni – ad un’Italia più verde, più giusta e più libera”

